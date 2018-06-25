KRİPTOPARA – Tepki alımlarıyla piyasa hacmi 255 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarında öğle saatlerinde görülen artış eğiliminin ardından piyasa hacmi 255 milyar doların üzerine çıktı.

Toplam 11,222 adet piyasada işlem gören 1,586 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.69’luk bir artışla 6,308 dolara yükseldi ve 107 milyar 964 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.7’sini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir artış eğilimi görülürken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte sadece ikisi geriledi ve yüzde 41.61 ile en çok artış 85’inci sıradaki Theta Token’da görüldü.

Tepki alımları ve piyasadaki genel artışın etkisiyle piyasa hacmi öğle saatlerine göre altı milyar dolara denk gelen yüzde 2.3’lük bir artışla 258 milyar 664 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 860 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 6.69

- Ethereum yüzde 6.81

- Ripple yüzde 5.67

- Bitcoin Cash yüzde 9.89

- EOS yüzde 13.56

- Litecoin yüzde 8.52

- Stellar yüzde 5.82

- Cardano yüzde 10.12

- IOTA yüzde 11.73

- TRON yüzde 6.80 arttı.