KRİPTOPARA – SWIFT entegrasyonuyla Ripple yüzde 11.37 yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ocak () – Uluslararası bankacılık ödeme ağı SWIFT’in kripto para birimi Ripple’ın (XRP) kullanıldığı R3 blockchain yazılım sistemiyle entegre olacağı haberlerinin ardından Ripple son 24 saatte yüzde 11.37 artarken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 82’si yükseldi.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Fintech Forumu’nda yapılan duyuruda SWIFT ve R3 entegrasyonunun kavram kanıtlama (PoC) olacağı belirtilirken, söz konusu açıklamada “PoC, global ödeme inovasyonuna (GPI) dayalı ve yasal para birimlerinin kullanıldığı dağıtılmış defter (distributed ledger) ödemelerinin küresel, hızlı, güvenli ve şeffaf olma ihtiyacını karşılayacak” denildi.

Gelişmelere paralel olarak kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi Ripple son 24 saatte yüzde 11.37 arttı ve 0.32 dolardan işlem gördü.

Piyasa genelinde yukarı yönlü bir eğilim görülürken, 61 milyar 241 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 1.10 artışla 3,497 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 52.8’ini oluşturdu.

Toplam 2,120 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.14 ve yüzde 0.46 ile sırasıyla yalnızca Tether ve TRON düştü. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise 82’si yükselirken, artış eğilimine Ripple öncülük etti. En büyük 100’den yüzde 8.32 ile de en çok 34’üncü sıradaki Holo değer kaybetti.

Piyasada görülen hafif artışın etkisiyle piyasa hacmi 115 milyar 881 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 17 milyar 945 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 1.10

2.Ripple yüzde 11.37

3.Ethereum yüzde 3.47

4.EOS yüzde 2.59

5.Bitcoin Cash yüzde 6.17

7.Litecoin yüzde 3.0

9.Stellar yüzde 4.74

10.Bitcoin SV yüzde 3.22 artarken

6.Tether yüzde 0.14

8.TRON yüzde 0.46 düştü.