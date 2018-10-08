KRİPTOPARA – Roubini’nin ardından dalgalanma sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ekim () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli açıklamalar gelmeye devam ederken, ünlü ekonomist Nouriel Roubini’nin, “Kripto para birimlerinin Kuzey Kore’den daha kötü” olduğuna ilişkin paylaşımının ardından piyasadaki karışık seyir sürüyor.

Roubini, resmi Twitter hesabında kendisine sorulan, “Gerçekten kripto para birimleriyle Kuzey Kore’yi mi karşılaştırıyorsun?” sorusuna, “Evet, Kripto para birimleri Kuzey Kore’den daha kötü” dedi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.09’luk bir düşüşle 6,582 dolara geriledi ve 113 milyar 952 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.3’ünü oluşturdu.

Toplam 2,042 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 2.11, yüzde 1.37, yüzde 0.87 ve yüzde 3.25 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Bitcoin Cash, Stellar ve Cardano arttı. En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 52’si geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 7.99 ile 78’inci sıradaki DigixDAO öncülük etti.

Piyasadaki genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi 218 milyar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 10 milyar 700 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.09

2.Ethereum yüzde 0.17

5.EOS yüzde 0.28

7.Litecoin yüzde 0.03

8.Tether yüzde 0.06

10.Monero yüzde 0.86 düşerken

3.Ripple yüzde 2.11

4.Bitcoin Cash yüzde 1.37

6.Stellar yüzde 0.87

9.Cardano yüzde 3.25 arttı. (Fotoğraflı)