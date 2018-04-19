KRİPTOPARA – Piyasanın artış seyri yavaşladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan () – Kripto para birimi piyasalarında tepki alımlarıyla sabah saatlerinde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasanın günlük işlem hacmi 20 milyar 262 milyon dolara yükselirken, toplam piyasa hacmi 344 milyar 236 milyon dolara çıktı.

Toplam 1,575 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.01’lik bir artışla 8,179 dolara çıkarken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi piyasanın yüzde 40.4’ünü oluşturdu.

Piyasadaki artış seyrinin etkisiyle, son 24 saatte en büyük ilk 10’dan yüzde 11.33’lük bir artışla en çok Stellar ve en büyük ilk 100’den yüzde 110.29’luk bir artışla en çok Monaco yükselirken, piyasanın en yüksek düşüş gösteren birimi ise yüzde 15.41’lik düşüşle Nucleus Vision oldu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.01,

- Ethereum yüzde 2.92,

- Ripple yüzde 5.53,

- Bitcoin Cash yüzde 7.35,

- Litecoin yüzde 1.61,

- EOS yüzde 3.06,

- Cardano yüzde 4.74,

- Stellar yüzde 11.33,

- NEO yüzde 3.22 ve

- IOTA yüzde 2.63 arttı.