KRİPTOPARA – Piyasadaki dalgalı seyir sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ekim () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kısıtlama ve yasaklama haberleri gelmeye devam ederken, piyasadaki dalgalı seyir sürüyor.

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletindeki Kuzey Dakota Menkul Kıymetler Birimi, eyalet kapsamında ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) hizmetleri veren üç şirketi faaliyetten men ettiğini duyurdu. Verilen kararda, söz konusu şirketlerin lisans sahibi olmadan menkul kıymetler satışı gerçekleştirmesi ve yatırımcılara gerçek olmayan vaatlerde bulunmalarının etkili olduğu belirtildi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, dünkü artış eğilimini sürdürürken, son 24 saatte yüzde 0.50’lik bir artışla 6,672 dolara yükseldi ve 115 milyar 605 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54’ünü oluşturdu.

Toplam 2,085 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.62, yüzde 0.13 ve yüzde 0.07 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin geriledi. En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 60’ı yükselirken, artış eğilimine yüzde 18.25 ile 68’inci sıradaki Aurora öncülük etti.

Piyasadaki dalgalı seyrin etkisiyle piyasa hacmi 213 milyar 896 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 19 milyar 770 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.50

3.Ripple yüzde 4.30

5.EOS yüzde 0.71

6.Stellar yüzde 2.73

8.Tether yüzde 0.98

9.Cardano yüzde 1.37

10.Monero yüzde 2.15 artarken

2.Ethereum yüzde 0.62

4.Bitcoin Cash yüzde 0.13

7.Litecoin yüzde 0.07 düştü.