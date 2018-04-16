KRİPTOPARA – Piyasada Alibaba etkisiyle düşüş sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Nisan () – Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group şirketi Taobao da dâhil olmak üzere kripto para birimlerine getirilen çeşitli düzenleme ve kısıtlama haberlerinin ardından sabah saatlerinde başlayan düşüş sürüyor.

Toplam 10,288 adet piyasada işlem gören 1,568 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.92’lik bir düşüşle 8,104 dolara gerilerken, piyasanın en yüksek kripto para birimi, 137 milyar 618 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.1’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 62’si düşerken, son 24 saatte yüzde 13.67’lik bir artışla en çok yedinci sıradaki Cardano arttı. Piyasada son 24 saatte en çok düşüş ise yüzde 8.39’yla 88’inci sıradaki Electroneum’da görüldü.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden dördündeki düşüş seyri devam ederken piyasa hacmi sabah saatlerine göre dört milyar dolara denk gelen yüzde 1.2’lik bir artışla 327 milyar 151 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.92

- thereum yüzde 0.28

- Litecoin yüzde 1.70

- EOS yüzde 3.37 düşerken

- Ripple yüzde 0.47

- Bitcoin Cash yüzde 0.87

- Cardano yüzde 13.67

- Stellar yüzde 5.00

- IOTA yüzde 0.54

- NEO yüzde 0.40 arttı.