KRİPTOPARA – Piyasa hacmi yüzde 11.25 geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan çeşitli açıklamalar ve öngörülerin etkisiyle, bir süredir boğa piyasasının etkisinde olan en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 95’i geriledi, piyasa hacmi yüzde 11.25 düştü.

Aralık 2017’de Bitcoin fiyatının 20 bin dolar düzeyine yükselmesinin ardından yıl boyunca etkili olan düşüş eğilimi kapsamında çeşitli açıklamalar yapılırken, Litecoin kurucusu Charlie Lee piyasadaki kripto para birimlerinin çoğunluğunun başarısız olacağını ve yalnızca birkaçının “gerçek para” olarak değerlendirileceğini söyledi. Lee, çoğu yatırımcının piyasada dolandırıcılık amacıyla kullanılan ve yönetilemeyen kripto para birimlerinin kullanışsız olduğunu fark edeceği ve yatırım yaptıkları kripto para birimlerini satarak söz konusu birimlerinin değer kaybedeceği öngörüsünde bulundu.

Lee’nin açıklamalarına benzer bir tahmini Kasım ayında ’ya konuşan ICO (Initial coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) projelerine çeşitli alanlarda destek veren ICOBOX CEO’su Andriy Zinchuk da yapmış ve piyasada yer alan ICO projelerinin yüzde 90’ının başarısız olacağını söylemişti.

Gelişmelerin etkisiyle yaklaşık bir haftadır artış eğiliminin etkisinde olan kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9.91’lik bir düşüşle 3,821 dolara geriledi ve 66 milyar 647 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52’sini oluşturdu.

Toplam 16,041 adet piyasada işlem gören 2,068 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 13.34, yüzde 5.03, yüzde 0.35, yüzde 0.20 ve yüzde 0.07 ile sırasıyla yalnızca Populous, Crypto.com, USD Coin, Dai ve TrueUSD artarken, piyasadaki düşüş eğilimine de yüzde 23.75 ile en yüksek hacimli dördüncü kripto para birimi Bitcoin Cash öncülük etti.

Düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 16 milyar dolara denk gelen yüzde 11.25’lik bir düşüşle 128 milyar 212 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 23 milyar 345 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 9.91

Ripple yüzde 11.21

Ethereum yüzde 14.04

Bitcoin Cash yüzde 23.75

EOS yüzde 14.10

Stellar yüzde 11.71

Tether yüzde 0.14

Litecoin yüzde 14.45

Bitcoin SV yüzde 18.49

TRON yüzde 15.34 düştü.