KRİPTOPARA – Piyasa hacmi yüzde 10.01 geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklamaların ardından piyasadaki düşüş devam ederken, piyasa hacmi yüzde 10.01 geriledi.

Toplam 11,214 adet piyasanın oluşturduğu 1,586 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.80’lik bir düşüşle 6,117 dolara geriledi ve 104 milyar 666 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 5.05 ile sadece 97’inci sıradaki Docademic artarken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 13.52’lik bir düşüşle en çok EOS geriledi.

Piyasadaki genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte 26 milyar dolara denk gelen yüzde 10.01’lik bir düşüşle 255 milyar 331 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 921 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 6.80

- Etheruem yüzde 7.64

- Ripple yüzde 6.35

- Bitcoin Cash yüzde 9.56

- EOS yüzde 13.52

- Litecoin yüzde 8.46

- Stellar yüzde 9.16

- Cardano yüzde 8.36

- TRON yüzde 5.94

- IOTA yüzde 10.20 geriledi.

