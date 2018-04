KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 400 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Nisan () – ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan Chase & Co Enerji Ticareti eski Küresel Başkanı Daniel Masters’ın kripto para birimleri piyasalarının ilerde “çok daha büyük olacağını” söylemesinin ardından piyasa hacmi 400 milyar doların üzerine çıktı.

JPMorgan’daki görevinin ardından şu an dijital yatırım bankası Coinshares’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Masters, Bloomberg’e verdiği bir röportajda durumun “kripto para birimleri ve kullanılan mali sistem arasındaki bir mücadele” olmadığının altını çizerken, “Önemli olan kripto para birimlerinin toplam finansal ekosisteminin ne kadarlık bir kısmını oluşturduğudur. Günün sonunda bu rakam şu an yüzde beş bile olsa, kripto para birimleri piyasası ilerde çok daha büyüyecek” dedi.

İnternetin haberleri demokratikleştirmesi gibi dağıtılabilen hesap defteri teknolojisinin de uçtan uca işlemleri demokratikleştirdiğini söylerken Masters, “Kripto para birimlerini bir devrim yapan özelliğin temelinde de bu yatıyor” dedi.

Masters’ın açıklamalarının ardından kripto para birimleri piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 2.5’lik bir artışla 400 milyar 585 milyon dolara yükselirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.59’luk bir artışla 8,948 dolara yükseldi.

Bitcoin 152 milyar 79 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.0’ını oluştururken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 18.92’lik bir artışla en çok Bitcoin Cash arttı.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 23 milyar 78 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.59

- Ethereum yüzde 4.04

- Ripple yüzde 0.56

- Bitcoin Cash yüzde 18.92

- EOS yüzde 0.06

- Litecoin yüzde 2.60

- Cardano yüzde 0.30

- Stellar yüzde 0.06

- IOTA yüzde 5.42

- NEO yüzde 3.65 yükseldi.