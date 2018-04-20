KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 375 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen açıklamaların ardından başlayan artışın ardından piyasa hacmi 375 milyar doların üzerine çıktı.

Toplam 10,558 adet piyasada işlem gören 1,574 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.68’lik bir artışla 8,531 dolara yükselirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki artışın da etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre 13 milyar dolara denk gelen yüzde 3.5’lik bir artışla 375 milyar 665 milyon dolara yükseldi.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 19.64’lük bir artışla en çok Ripple yükselirken, en yüksek hacimli dördüncü kripto para birimi Bitcoin Cash ise son 24 saatte yüzde 18.06’lık bir artışla 1,000 doları aşarak 1,080 dolara yükseldi. En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte yalnızca dördü düştü.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 144 milyar 945 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.6’sını oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 23 milyar 467 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.68

- Ethereum yüzde 9.84

- Ripple yüzde 19.64

- Bitcoin Cash yüzde 18.06

- EOS yüzde 15.35

- Litecoin yüzde 7.10

- Cardano yüzde 7.44

- Stellar yüzde 4.43

- IOTA yüzde 13.59

- NEO yüzde 4.10 yükseldi.