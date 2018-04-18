KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 334 milyar dolara ulaştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan () – Kripto para birimi piyasalarında tepki alımlarıyla sabah saatlerinde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi, 334 milyar 539 milyon dolara yükseldi.

Toplam 1,577 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.02’lik bir artışla 8,107 dolara yükselirken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi piyasanın yüzde 41.2’sini oluşturdu.

Piyasadaki artış seyrinin etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi yükselirken, son 24 saatte en büyük ilk 10’dan yüzde 9.22’lik bir artışla en çok Stellar ve en büyük ilk 100’den yüzde 33.84’lük bir artışla en çok Pundi X yükselirken, piyasanın en yüksek düşüş gösteren birimi ise yüzde 33.78’lik düşüşle Verge oldu.

Piyasadanın 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 952 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.02,

- Ethereum yüzde 0.40,

- Ripple yüzde 0.67,

- Bitcoin Cash yüzde 7.60,

- Litecoin yüzde 1.51,

- EOS yüzde 0.03

- Stellar yüzde 9.22

- NEO yüzde 4.19 yükselirken,

- Cardano yüzde 1.47

- IOTA yüzde 1.08 düştü.