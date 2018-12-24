KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 140 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Aralık () – Kripto para birimlerinin 2019’da en değerli varlık sınıfı olacağına ilişkin öngörülerin ardından piyasa hacmi, yaklaşık bir aydan sonra ilk kez 140 milyar doların üzerine çıktı.

Hisse senedi yatırım yöneticisi Travis Kling, kripto para birimleri piyasalarında bir süredir etkili olan boğa piyasasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kripto para birimleri hiçbir zaman geleneksel varlıkların düşüşte olduğu bir dönemde var olmadı. BTC, dünyanın en büyük parasal deneylerinden biri olan küresel niceliksel genişlemenin (QE) başında doğdu. Kripto para birimlerinin 2019’da en iyi performans gösteren varlık olma şansı oldukça yüksek” dedi.

Kling’in öngörülerine paralel olarak kripto para birimleri piyasalarında yaklaşık bir haftadır etkili olan artış eğilimi devam ederken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.95’lik bir artışla 4,235 dolara yükseldi ve 73 milyar 868 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51’ini oluşturdu.

Toplam 2,067 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 16.73 ile en çok Ripple arttı. Piyasadaki artışa son 24 saatte yüzde 49.28 ile 73’ünüc sıradaki PIVX öncülük ederken, yüzde 12.67, yüzde 5.89, yüzde 4.52, yüzde 3.88 ve yüzde 1.94 ile sırasıyla yalnızca Buggyra Coin Zero, Crypto.com Chain, DigixDAO, ODEM ve MobileGo düştü.

Piyasadaki artışa paralel olarak piyasa hacmi 29 Kasım’dan bu yana ilk kez 140 milyar doların üzerine çıktı. Piyasa hacmi, son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 7.4’lük bir artışla 144 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 23 milyar 836 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 4.95

Ripple yüzde 16.73

Ethereum yüzde 15.02

Bitcoin Cash yüzde 8.04

EOS yüzde 10.18

Stellar yüzde 8.47

Litecoin yüzde 10.42

Bitcoin SV yüzde 4.36

Tether yüzde 0.07

TRON yüzde 9.03 arttı.