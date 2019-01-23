KRİPTOPARA – Nasdaq CEO’su açıklamalarıyla Bitcoin 3,600 doların üzerinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak () – Nasdaq CEO’su Adena Friedman’ın kripto para birimlerinin gelecekte “küresel para birimi” olabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 74’ü arttı, Bitcoin 3 bin 600 dolar üzerine yükseldi.

Friedman, İsviçre’nin Davos kentinde Salı günü başlayan Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı açıklamada, “deha ve yaratıcılığın devasa sunumunun” uygun bir kullanım alanı bulduğu takdirde kripto para birimlerinin küresel bir para birimi olarak kullanılabileceğini söyledi. Kripto para birimlerinin “öncü kişilerin kurduğu, heyecanın devam ettirdiği, piyasaya yeni adım atanların çoğalttığı ve sonunda bir doz gerçeklikle” şimdiki haline geldiğini vurguladı:

“Yenilik, yıllar botu sağlanan istikrar, sürdürülebilir ticari gelişim ve ekonomiye entegrasyon sonucu kullanışlı bir hal alır. Değişim araçlarının kısıtlı olması, keşfin büyün oranda kabul edilmesi ve ticari kullanımlarını engeller. Aralarında oldukça önemli küresel aktörlerin de yer aldığı yatırımcıların son yıllarda dijital para birimlerine yönelmesini görmezden gelmek neredeyse imkansız.”

Friedman’ın açıklamalarının ardından Salı sabah saatlerinde 3,500 dolar düzeylerinde tutunan piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.26 artışla 3 bin 609 dolara yükseldi ve 63 milyar 145 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.3’ünü oluşturdu.

Toplam 16,344 adet piyasada işlem gören 2,116 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kipto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.30 ile yalnızca Tether geriledi. En büyük 100 kripto para birimindeki artış eğilimine yüzde 45.22 ile 57’nci sıradaki Loopring öncülük ederken, yüzde 33.79 ile de en çok 84’üncü sıradaki Buggyra Coin Zero değer kaybetti.

Piyasa üzerinde olumlu etki gösteren gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 120 milyar 677 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 15 milyar 948 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 1.26

2.Ripple yüzde 0.48

3.Ethereum yüzde 1.74

4.Bitcoin Cash yüzde 7.06

5.EOS yüzde 4.38

7.Stellar yüzde 1.30

8.Litecoin yüzde 2.70

9.TRON yüzde 1.20

10.Bitcoin SV yüzde 1.14 artarken

6.Tether yüzde 0.30 düştü.