KRİPTOPARA – İlk 100 kripto para biriminden 90’ı düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Haziran () – Çeşitli kurum ve ülkeden kripto para birimlerine ilişkin gelen açıklamaların etkisiyle son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 90’ı geriledi.

Toplam 11,431 adet piyasada işlem gören 1,604 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.60’lık bir düşüşle 6,664 dolara geriledi.

Bitcoin’de görülen düşüş eğilimi en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde de etkili olurken, son 24 saatte yüzde 5.56’lık bir düşüşle en çok beşinci sıradaki EOS geriledi.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte yüzde 80.26 ile en çok 71’inci sıradaki Centrality artarken, en fazla düşüş yüzde 11.24 ile 54’üncü sıradaki IOST’ta görüldü.

Piyasadaki genel artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte dokuz milyar dolara denk gelen yüzde 3.2’lik bir düşüşle 281 milyar 686 milyon dolara geriledi.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 114 milyar 13 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 40.5’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 milyar 838 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde1.60

- Ethereum yüzde 4.57

- Ripple yüzde 3.10

- Bitcoin Cash yüzde 4.80

- EOS yüzde 5.56

- Litecoin yüzde 4.23

- Stellar yüzde 4.02

- Cardano yüzde 5.05

- IOTA yüzde 3.06

- TRON yüzde 4.16 geriledi.