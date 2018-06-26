KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 10’dan yalnızca biri düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Haziran () – Kripto para birimleri piyasaları, dün öğle saatlerinde etkisini göstermeye başlayan artış eğiliminin ardından toparlanırken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden yalnızca bir tanesi geriledi.

Toplam 1,586 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.73’lük bir artışla 6,274 dolara yükseldi ve 107 milyar 397 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.9’unu oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir artış görülürken, son 24 saatte yüzde 0.71 ile sadece TRON geriledi. En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 91’i arttı ve yüzde 28.95 ile en çok artış 74’üncü sıradaki Cortex’te görüldü.

Piyasa hacmi dün 256 milyar 335 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 18 milyar 974 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.73

- Etheruem yüzde 1.52

- Ripple yüzde 0.77

- Bitcoin Cash yüzde 0.79

- EOS yüzde 3.21

- Litecoin yüzde 2.10

- Stellar yüzde 2.81

- Cardano yüzde 3.00

- IOTA yüzde 3.67 artarken

- TRON yüzde 0.71 düştü.