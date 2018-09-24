KRİPTOPARA – En büyük ilk 10’dan dokuzu düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Eylül () – Kripto para birimlerine ilişkin çeşitli ülkelerde regülasyon çalışmaları sürerken, dolandırıcılık eylemlerine ilişkin çıkan haberlerin etkisiyle en yüksek hacimli 10 kripto para birimi, arasından son 24 saatte dokuzu geriledi.

Hindistan İcra Müdürlüğü (The Directorate of Enforcement / ED) 60 milyon dolarlık varlığın, yaklaşık 5.5 milyar dolarlık Bitcoin dolandırıcılığından suçlanan Amit Bhardwaj’a ait olduğunu iddia etti. ED yetkilileri, Bhardwaj’ın Dubai’de altı ofis ve birçok rezidans dairesi olduğunu ortaya çıkardı.

GainBitcoin.com’un kurucusu Bhardwaj, Hindistan genelindeki lüks otellerde Bitcoin madenciliğine yönelik konferanslar düzenleyerek insanları, kendi internet sitesine yatırım yapmaya teşvik ederek dolandırıcılıktan suçlanmış ve Nisan ayında yakalanmıştı.

Gelişmelerin etkisiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.75’lik bir düşüşle 6,669 dolara geriledi. Bitcoin, piyasadaki düşüş eğilimine rağmen 6,500 dolar üzerindeki düzeyini korurken, 115 milyar 281 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.8’ini oluşturdu.

Toplam 14,154 adet piyasada işlem gören 1,988 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.69 ile yalnızca Tether yükselirken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 73’ü geriledi ve yüzde 20.50 ile en çok 68înci sıradaki Electroneum düştü.

Piyasadaki genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi 222 milyar 575 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 511 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.75

2.Ethereum yüzde 1.46

3.Ripple yüzde 3.3

4.Bitcoin Cash yüzde 2.37

5.EOS yüzde 2.24

6.Stellar yüzde 1.67

7.Litecoin yüzde 4.40

9.Cardano yüzde 3.26

10.Monero yüzde 4.92 düşerken

8.Tether yüzde 0.69 arttı.