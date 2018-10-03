KRİPTOPARA – En büyük 10’dan yalnızca Monero arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Ekim () – Brezilya’nın antitröst düzenleyici kurumu Ekonomik Savunma idari Konseyi'nin (CADE), kripto para birimleri borsalarına gönderdiği anketlerin yanıtlanmaması durumunda, 25 biner dolar para cezası verileceğini uyarısıyla, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminin dokuzu düştü, yalnızca Monero yükseldi.

Haziran’da ülkenin finansal yapısı altında kurulan Blokchain ve Kripto Para Birliği’nin (ABCB) talebi üzerine, CADE’nin Brezilya’daki 10 kripto para birimi borsasına gönderdiği anketlerin, 19 Ekim’e kadar cevaplanıp geri gönderilmemesi durumunda borsalara 25 binlik para cezası verileceği duyuruldu.

Gelişmelerin etkisiyle kripto para birimleri piyasalarında genel bir düşüş eğilimi baş gösterirken, 112 milyar 292 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.27’lik bir düşüşle 6,489 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 52’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.7 ile yalnızca Monero yükselirken, en büyük 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 11’i geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 8.31 ile 94’üncü sıradaki Mixin öncülük etti.

Düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte yedi milyar dolara denk gelen yüzde 3.2’lik bir düşüşle 215 milyar 876 milyon dolara geriledi. Piyasadakş 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 315 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.27

2.Ethereum yüzde 3.62

3.Ripple yüzde 6.23

4.Bitcoin Cash yüzde 3.85

5.EOS yüzde 1.17

6.Stellar yüzde 4.93

7.Litecoin yüzde 4.12

8.Tether yüzde 0.10

9.Cardano yüzde 3.16 düşerken

10.Monero yüzde 0.17 arttı.