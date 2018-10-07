KRİPTOPARA – En büyük 100’ün 82’si geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ekim () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kısıtlama ve yaptırım haberleri gelmeye devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 82’si geriledi.

Toplam 14,475 adet piyasada işlem gören 2,042 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.43’lük bir düşüşle 6,583 dolara geriledi ve 113 milyar 951 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.5’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 82’si geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 8.88 ile 87’nci sıradaki MonaCoin öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 0.19 ile yalnızca Tether yükselirken, yüzde 8.36 ile en çok Ripple geriledi.

Genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi 216 milyar 977 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 614 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.43

2.Ethereum yüzde 1.30

3.Ripple yüzde 8.36

4.Bitcoin Cash yüzde 1.60

5.EOS yüzde 1.13

6.Stellar yüzde 2.66

7.Litecoin yüzde 1.93

9.Cardano yüzde 1.90

10.Monero yüzde 0.70 düşerken

8.Tether yüzde 0.19 arttı.