KRİPTOPARA – En büyük 100’den 90’ı arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Eylül () – Almanya merkezli bir blockchain bankacılık servisinin aynı banka hesabında euro ve Bitcoin fonlarını saklama hizmeti sunacağını duyurmasının ardından, piyasada başlayan artışın etkisiyle en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 90’ı yükseldi.

Almanya merkezli Bitwala bankacılık şirketi, müşterilerine aynı banka hesabında hem bitcoin fonlarını hem de Eurolarını saklama hizmeti sunacağını duyurdu. Söz konusu uuglamanın Kasım ayında başlayacağı belirtilirken, bankanın sunduğu hizmete yaklaşık 30 bin kişinin başvurduğu vurgulandı.

Gelişmelerin etkisiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.66’lık bir artışla 6,470 dolara yükseldi ve 111 milyar 871 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.6’sını oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 16.39 ile en çok Ripple yükselirken, dünyanın önde gelen bağımsız finansal danışmanlık organizasyonu deVere Group CEO’su Nigel Green, Salı günü Ripple fiyatının yıl sonuna kadar 1 doların üzerine çıkacağını öngördüğünü duyurmuştu.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 82.85 ile en çok 81’inci sıradaki Eternal Token arttı ve yüzde 3.54 ile en çok 63’üncü sıradaki RChain düştü.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 212 milyar 551 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 673 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.66

2.Ethereum yüzde 0.48

3.Ripple yüzde 16.39

4.Bitcoin Cash yüzde 0.08

5.EOS yüzde 3.88

6.Stellar yüzde 4.78

7.Litecoin yüzde 2.88

8.Tether yüzde 0.06

9.Cardano yüzde 3.25

10.Monero yüzde 0.99 arttı.