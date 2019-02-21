KRİPTOPARA – En büyük 100’den 84’ü düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Şubat () – Kripto para birimleri piyasalarında 18 Şubat’tan bu yana görülen artış eğilimi yerini düşüşe bırakırken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 84’ü geriledi.

Toplam 16,088 adet piyasada işlem gören 2,075 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.57 düşüşle 3,955 dolara geriledi ve 69 milyar 415 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.1’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminde görülen düşüşe yüzde 7.56 ile 10’uncu sıradaki Binance Coin öncülük ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 0.04 ile yalnızca Tether yükseldi.

Bitcoin fiyatının 4,000 dolar düzeyini görmesinin ardından piyasada başlayan yukarı yönlü eğilimin etkisiyle sabah saatlerinde 135 milyar dolar düzeylerinde seyreden piyasa hacmi de düşüşten etkilendi ve 133 milyar 344 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 28 milyar 928 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.57

2.Ethereum yüzde 1.01

3.Ripple yüzde 2.74

4.EOS yüzde 2.13

5.Litecoin yüzde 2.74

6.Bitcoin Cash yüzde 2.71

8.Stellar yüzde 1.90

9.TRON yüzde 1.56

10.Binance Coin yüzde 7.56 düşerken

7.Tether yüzde 0.04 arttı.