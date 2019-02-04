KRİPTOPARA – En büyük 100’den 80’i düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Şubat () – Kripto para birimleri piyasalarındaki genel düşüş eğilimi etkisiyle en büyük 100’den 80’i gerilerken, kripto para birimleri ticaret bankası Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz yatırımcılara sabırlı olunması gerektiğini çünkü kurumsal yatırımcıların eninde sonunda piyasaya gireceğini söyledi.

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan öngörüler kapsamında 2019’da Ripple’ın yeni Bitcoin olacağı, ICO’ların (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimleri İlk Halka Arzı) yeniden değerleneceği ve kurumsal yatırımcıların kripto para birimleri piyasalarına giriş yapacağı yer almıştı. Söz konusu öngörülerde henüz bir gelişme görülmezken, Michael Novogratz resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yatırımcılara sabırlı olmalarını söyledi:

“Bir süredir kripto para birimleri ile ilgili paylaşım yapmamışım. Sanırım bir süre daha iyi haberler alamayacağız çünkü kurumların harekete geçmesi çok zaman alıyor, fakat eminim geçecekler. Sabırlı olun.”

Gelişmelerin ardından piyasaya hakim olan düşüş eğilimi sebebiyle en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 80’i geriledi ve yüzde 15.28 ile en çok 70’inci sıradaki Aurora düşerken, yüzde 5.07 ile de en çok 74’üncü sıradaki Waltonchain yükseldi.

Toplam 60 milyar 711 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 0.76 düşüşle 3,465 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 53.4’ünü oluşturdu. Bitcoin, 28 Ocak’tan bu yana ilk kez Pazar günü kısa bir süreliğine 3,500 doların üzerine çıktıktan sonra yeniden 3,400 düzeylerine indi.

Toplam 2,104 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi 113 milyar 743 milyar dolar oldu. Bitcoin’de geçen yıl görülen rekor düzeylerin de etkisiyle piyasa hacmi Şubat 2018’de 455 milyar dolar düzeylerindeydi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 341 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

1.Bitcoin 0.76

2.Ripple yüzde 2.04

3.Ethereum yüzde 1.73

4.EOS yüzde 0.74

5.Bitcoin Cash yüzde 1.66

6.Litecoin yüzde 1.78

7.Tether yüzde 0.24

8.TRON yüzde 2.31

9.Stellar yüzde 1.18

10.Bitcoin SV yüzde 2.0 düştü.