KRİPTOPARA – Davos etkisiyle en büyük 100’den 83’ü düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak () – İsviçre’nin Davos kentinde 49’uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan öngörülerin etkisiyle en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 83’ü geriledi.

Birleşik Krallık Merkez Bankası Baş Danışmanı Huw van Steenis’in kripto para birimlerinin temel finansal testlerde başarısız olduklarını söylemesinin ardından, yatırım şirketi BCG Digital Ventures kurucusu Jeff Schumacher, Bitcoin değerinin sıfıra ineceğini belirtirken “Harika bir teknoloji fakat hiçbir temeli yok” dedi.

ABD-Çin ticari gerilimleri ve belirsiz Brexit süreci gibi gelişmelere paralel olarak Davos zirvesinde genel bir endişeli hava olduğunu söyleyen merkezsizleşmiş nesnelerin interneti ağı Ambrosus CEO’su Angel Versetti ise kripto para birimlerinin geçen seneye göre daha az dikkat çektiğini söyledi:

“Geçen yıl herkes kripto para birimleri ve blockchaini konuşuyordu, bu yıl ise neredeyse kimse bu teknolojilerden bahsetmiyor.”

Gelişmelerin ardından son 24 saatte gerileyen 83 kripto para birimindeki düşüş eğilimine yüzde 20.81 ile 76’ncı sıradaki Aurora öncülük ederken, yüzde 41.09 ile de en çok 39’uncu sıradaki Holo yükseldi.

Toplam 2,116 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.88 düşüşle 3,573 dolara düşerken, 62 milyar 521 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.5’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.64 ile yalnızca TRON artarken, düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi 119 milyar 184 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 15 milyar 915 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.88

2.Ripple yüzde 1.18

3.Ethereum yüzde 2.05

4.Bitcoin Cash yüzde 1.72

5.EOS yüzde 0.86

6.Tether yüzde 0.04

7.Stellar yüzde 2.09

8.Litecoin yüzde 0.96

10.Bitcoin SV yüzde 1.44 düşerken

9.TRON yüzde 1.64 arttı.