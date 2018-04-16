KRİPTOPARA – Çin’in e-ticaret devinden gelen açıklamalarla en büyüklerin yarısı düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Nisan () – Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba’nın sahip olduğu Taobao şirketinin kripto para birimleri, ICO’lar (Initial Coin Offering) ve diğer kripto para birimleriyle ilgili servislerini yasakladığı yeni politika güncellemesini duyurmasının ardından, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin yarısı düştü.

Taobao’nun yeni politikasında ICO danışmanlığı, resmi rapor oluşturma servisleri ve akıllı sözleşme dağıtımı gibi blok zinciri teknolojisine ilişkin bütün eylemleri yasaklarken, yeni kuralların 17 Nisan’dan itibaren uygulamaya konacağı belirtildi.

Çin’deki yeni gelişmelerin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden yarısı düşerken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.34’lük bir düşüşle sekiz bin 56 dolara geriledi. Bitcoin 136 milyar 805 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.3’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 63’ü düşerken, yüzde 17.82’lik bir artışla en çok artan kripto para birimi 29’uncu sıradaki Bytecoin ve en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 6.84’lük bir artışla en çok artan Cardano oldu.

Piyasadaki genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 12 milyar dolara denk gelen yüzde 3.7’lik bir düşüşle 323 milyar 481 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 711 milyon dolar olarak hesaplanırken en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.34

- Ethereum yüzde 0.81

- Litecoin yüzde 0.80

- EOS yüzde 2.99

- IOTA yüzde 0.66 düşerken

- Ripple yüzde 1.43

- Bitcoin Cash yüzde 0.22

- Cardano yüzde 6.84

- Stellar yüzde 5.68

- NEO yüzde 0.62 arttı.