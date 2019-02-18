KRİPTOPARA – Bitcoin’de yeniden artış eğilimi : 3,751 dolar

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Şubat () – ABD merkezli analitik şirketi Fundstrat’ın 2019 yılında kripto para birimlerinin yeniden değer kazanacağına ilişkin son raporunun ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin,yeniden bir artış eğilimine girerek 3,751 dolara kadar çıktı.

Fundstrat’ın 2019 Görünümü değerlendirmesinde şirketin ortak kurucusu ve önde gelen Bitcoin destekçisi Tom Lee, “Kripto para ekosisteminde, nihayetinde fiyat artışına işaret eden dokuz adet kademeli gelişme görüyoruz” derken, söz konusu gelişmelerin en çok kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’i etkileyebileceği öne sürüldü.

Raporda doların yıl içinde değer kaybedeceğine ilişkin öngörü, yatırımcıların uluslararası kapsamda işlem yapmak için kripto para birimlerine yöneleceğini ve takiben piyasada işlem gören kripto para birimlerinde değer artışı gözlemleneceğini iddia ediyor.

Gelişmelerin ardından bir süredir dalgalı sereden kripto para birimi piyasalarında yeniden yukarı yönlü hareket gözlemlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.80 artışla 3,751 dolara yükseldi ve 65 milyar 810 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.2’sini oluşturdu.

Toplam 2,068 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen artış eğilimine yüzde 10.32 ile Ethereum öncülük ederken, en büyük 100’den ise son 24 saatte 91’i yükseldi ve yüzde 45.96 ile en fazla değer artışı 72’nci sıradaki WAX’de görüldü.

Piyasadaki artışın etkisiyle Pazartesi sabah saatlerinde 125 milyar dolar düzeyine ulaştı ve son 24 saatte de yüzde 4.1 artışla 126 milyar 188 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 27 milyar 71 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.80

- Ethereum yüzde 10.32

- Ripple yüzde 2.74

- Litecoin yüzde 1.02

- EOS yüzde 3.48

- Bitcoin Cash yüzde 6.53

- Tether yüzde 0.12

- TRON yüzde 0.51

- Stellar yüzde 2.56

- Binance Coin yüzde 4.45 arttı.