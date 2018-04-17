KRİPTOPARA – Bitcoin yeniden sekiz bin doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarında hafta başından itibaren etkili olan dalgalanmaların ardından tepki alımlarıyla piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi yükselirken, Bitcoin yeniden sekiz bin doların üzerine çıktı.

Toplam 10,328 adet piyasada işlem gören 1,568 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasada artış eğilimi baş gösterirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.29’luk bir artışla 8,127 dolara yükseldi. Bitcoin 138 milyar 20 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.5’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 7.40’lık bir artışla en çok Cardano artarken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise son 24 saatte yüzde 89.09’luk artışla en çok 98’inci sıradaki Pundi X arttı.

Piyasadaki artış eğilimin etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre 7.0 milyar dolara denk gelen yüzde 2.1’lik bir artışla 332 milyar 695 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 16 milyar 371 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.29

- Ethereum yüzde 0.59

- Ripple yüzde 2.37

- Bitcoin Cash yüzde 1.46

- Litecoin yüzde 6.40

- EOS yüzde 7.40

- Cardano yüzde 7.21

- Stellar yüzde 5.95

- IOTA yüzde 2.18

- NEO yüzde 3.37 yükseldi.