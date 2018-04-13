KRİPTOPARA – Bitcoin sekiz bin doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Nisan () – Kripto para birimleri piyasasında tepki alımlarının etkisiyle dün öğle saatlerinde başlayan yükselişlerle Bitcoin sekiz bin doların üzerine çıktı.

Toplam 1,565 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 17.81’lik bir artışla 8,070 dolara yükseldi. Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin 137 milyar iki milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.5’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 148.21’lik bir artışla en çok 65'inci Sıradaki Mithril yükselirken, yüzde 2.67 ile yalnızca 59’uncu sıradaki aelf düştü.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 25.23’lük bir artışla en çok Ripple artarken, en büyüklerdeki genel artış seyrinin etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre 10 milyar dolara denk gelen yüzde 3.2’lik bir artışla 322 milyar 626 milyon dolara çıktı.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 26 milyar 232 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 17.81

Ethereum yüzde 20.91

Ripple yüzde 25.23

Bitcoin Cash yüzde 14.09

Litecoin yüzde 13.99

EOS yüzde 9.56

Cardano yüzde 24.86

Stellar yüzde 16.38

NEO yüzde 19.20

IOTA yüzde 35.15 arttı.