KRİPTOPARA – Bitcoin artış eğilimi etkisiyle 3,600 dolar üzerinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – Kripto para birimleri piyasasında Cuma günü görülen artışın ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’deki boğa hareketinin devam edeceğine ilişkin yapılan öngörüye paralel olarak Bitcoin 3,666 dolara yükseldi.

Coindesk’ten Omkar Godbole, Bitcoin fiyatında görülen fiyat çekilmelerinin teknik çizelgelerde bir artış eğilimi oluşabileceğine dair işaretler verdiğini belirtirken, söz konusu şablonun bir duraksamayı temsil ettiğini ve bu gibi duraksamaların ağırlıklı olarak boğa piyasasına işaret ettiğini vurguladı.

Godbole’un öngörülerini takiben Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.80 artışla 3,666 dolara yükseldi ve 64 milyar 292 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.4’ünü oluşturdu.

Toplam 2,067 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 5.88 ile yalnızca Binance Coin düşerken, dünyanın en büyük kripto para borsası olarak görülen Binance’in merkezsizleşmiş borsası Binance DEX’in 20 Şubat’ta halk denemesine sunulacağı duyuruldu. Platformun şimdiden aralarında kripto para cüzdanı hizmeti veren şirketler ve blockchain araştırmacıları olmak üzere bazı “seçilmiş tarafların” kullanımına sunulduğunu belirten Binance CEO Changpeng Zhaou, “Binance DEX Bitcoin’e benzer bir şekilde çalışıyor, bu yüzden çoğu işlem şeffaf. Platofrmda saklı veya özel hiçbir işlem bulunmuyor” dedi.

Bitcoin’de görülen artış eğilimi piyasanın geneline yansırken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 81’i artarken, yüzde 23.44 ile en çok 79’uncu sıradaki MOAC yükseldi.

Piyasa hacmi toparlanmaya başlarken, sabah saatlerinde 122 milyar 864 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar 654 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.80

2.Ethereum yüzde 3.45

3.Ripple yüzde 2.85

4.EOS yüzde 7.41

5.Litecoin yüzde 1.45

6.Bitcoin Cash yüzde 3.70

7.Tether yüzde 0.15

8.TRON yüzde 0.65

9.Stellar yüzde 0.68 artarken

10.Binance Coin yüzde 5.88 düştü.