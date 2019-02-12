KRİPTOPARA – Bitcoin Aralık 2017’deki düzeylerinde işlem görüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Şubat () – Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklama ve yaptırım haberlerine paralel olarak dalgalanmalar sürerken, Bitcoin 2017’deki artış değerlerine yakın, 3,600 dolar düzeylerinde işlem görüyor.

Aralık 2017’de 20 bin dolar düzeylerine yükselmesinin ardından hızla yaygınlaşan Bitcoin, rekor düzeylerinin ardından kademeli olarak değer kaybetmeye başlamış ve piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin sıfıra ineceğine dair öngörüler yapılmıştı. Bir önceki yıla paralel olarak 2019’a 4 bin dolar düzeylerine yakın başlayan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.60 düşüşle 3,637 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin işlem fiyatı, 2017’de görülen ve 5 bin dolar düzeylerine yükseldikten sonra 3,600 dolar düzeylerinde sabitlenen boğa piyasasına yakın hareket ederken, piyasanın en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi Etheruem da yeni yıla 175 dolar düzeylerinde başladıktan sonra son 24 saatte yüzde 0.87 düşüşle 2017 yılındaki düzeylerine paralel olarak 121.07 dolardan işlem görüyor.

Kripto para birimlerine ilişkin yapılan açıklamalar da sürerken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) yetkilisi Hester Peirce, kripto para birimleri ve blockchain teknolojisine uygulanan yaptırımların, söz konusu teknolojilerin büyümesine engel oluşturabileceğini söyledi:

“Blockchain projelerinin olgunlaşmasıyla daha kesin çizgiler çizebiliriz. Söz konusu kuralların oluşturulmasının gecikmesi, teknolojiye daha fazla özgürlük sağlayarak özünü bulmasına olanak sağlayabilir.”

Bitcoin ve Ethereum’daki düşüşün öncülüğünde piyasada aşağı yönlü bir eğilim izlenirken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.86 ile yalnızca EOS yükseldi. En büyük 100’den de 66’si gerilerken, söz konusu düşüşe yüzde 8.67 ile 57’nci sıradaki Revain öncülük etti.

Piyasadaki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi sabah saatlerine göre bir değişim göstermedi ve 120 milyar 826 milyon dolarda hareket etti. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 19 milyar 654 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.60

2.Ethereum yüzde 0.87

3.Ripple yüzde 0.98

4.Litecoin yüzde 2.51

6.Bitcoin Cash yüzde 1.55

7.Tether yüzde 0.04

8.TRON yüzde 4.19

9.Stellar yüzde 1.18

10.Binance Coin yüzde 3.27 düştü.