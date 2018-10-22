KRİPTOPARA – Bitcoin 6,500 doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ekim () – Kripto para birimleri piyasalarını tehdit eden dolandırıcılık ve kripto para hırsızlığı haberlerinin devam etmesiyle piyasadaki dalgalı seyir sürerken, Bitcoin yeniden 6,500 doların altına geriledi.

ABD Bölge Yargıcı Robert Scola, internet üzerinde “Oxymonster” da olarak bilinen ve dark web üzerinden Bitcoin karşılığında uyuşturucu satan Gal Vallerius’a 20 yıl hapis cezası verdi. Vallerius’un şu ana kadar uyuşturucu karşılığında 700 bin dolar değerinde Bitcoin ve Bitcoin Cash kazandığı belirtilirken, 20 yıllık hapis cezasının yanında ayrıca, söz konusu kripto para birimlerine devletin erişim sağlayabilmesi için gerekli şifreleri de sağlayacağı vurgulandı.

Gelişmelerin ardından 112 milyar 625 milyon dolarlık piyasa hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.23’lük bir düşüşle 6,496 dolara geriledi.

Bitcoin’deki düşüş eğilimi piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de görülürken, yüzde 1.42 ile en çok Stellar geriledi.

Toplam 2,112 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 77’si geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 7.56 ile 72’nci sıradaki Digitex Futures öncülük etti. Artanlar arasından ise yüzde 65.92 ile en çok 56’ncı sıradaki Ravencoin yükseldi.

Genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 2 milyar dolar düşerek 209 milyar 922 milyon dolara geriledi. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin piyasanın yüzde 53.7’sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 10 milyar 471 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

- Bitcoin yüzde 0.23

- Ethereum yüzde 0.79

- Ripple yüzde 1.12

- Bitcoin Cash yüzde 0.38

- EOS yüzde 0.55

- Stellar yüzde 1.42

- Litecoin yüzde 1.01

- Tether yüzde 0.53

- Cardano yüzde 1.38

- Monero yüzde 0.03 düştü.