KRİPTOPARA – Bitcoin 6,000 doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Haziran () – Çeşitli ülke ve kurumdan kripto para birimleri piyasalarına ilişkin gelen açıklamaların ardından piyasa hacmi 245 milyar doların, Bitcoin ise 6,000 doların altına indi.

Toplam 1,586 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.38’lik bir düşüşle 5,935 dolara gerilerken, 101 milyar 569 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.9’unu oluşturdu.

Hafta sonuna doğru etkisini göstermeye başlayan genel düşüş eğilimi sebebiyle en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca dört kripto para birimi arttı ve yüzde 25.24 ile en çok artış WaykiChain’de görüldü.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 11.29 ile en çok EOS gerilerken, piyasa hacmi dün sabah saatlerine göre 13 milyar dolara denk gelen yüzde 5.3’lük bir düşüşle 242 milyar 452 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 556 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.38

- Etheruem yüzde 6.31

- Ripple yüzde 4.51

- Bitcoin Cash yüzde 7.72

- EOS yüzde 11.29

- Litecoin yüzde 6.83

- Stellar yüzde 7.80

- Cardano yüzde 8.71

- TRON yüzde 6.60

- IOTA yüzde 5.31 geriledi.