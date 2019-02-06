KRİPTOPARA – Binance Coin "en büyük 10" listesine girdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan olumsuz öngörüler devam ederken, Binance Coin Bitcoin SV’yi geride bırakarak en yüksek hacimli 10 kripto para birimi listesine girdi.

Veri yönetimi ve teknolojik çözümler hizmeti sunan Bitwise küresel araştırmalar direktörü Matt Hougan, Bloomberg podcastinde yaptığı açıklamalarda Bitcoin balonunun 2018’de patladığını fakat söz konusu durumun piyasaya daha fazla dikkat çektiğini söyledi. Hougan, Bitcoin balonunun patlamasının kripto para birimleri piyasalarına ve blockchain teknolojisine büyük bir ilgi oluşturduğunun altını çizdi ve ekledi:

“Aynı durum internet ortaya çıktığında da olmuş ve büyük bir yetenek akımı internete yönelmişti. Ekosistemin gelişmesi için oluşan ilgi büyük sermayeler oluşturmuştu. Bu sebeple Bitcoin balonundan da ilginç şeyler doğacağına inanıyorum.”

Hougan ayrıca, piyasada işlem gören kripto para birimlerinin büyük bir çoğunluğunun başarısız olacağını öngördü:

“Şu an piyasada ortalama 2 bin kripto para birimi var. Bu birimlerin yüzde 95’i kullanışsız ve kötü bir şekilde piyasadan silinecekler. Ne kadar erken olursa o kadar iyi.”

Hougan’ın öngörülerinin yanında küresel gelişmeler kapsamında ayrıca Filipinler’de kripto para birimleri yaptırımları uygulanmaya başlanacak. Söz konusu yaptırımlar kapsamında kripto para varlıkları ve ICOlar (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) yasa kontrolü altında işlem görecek ve hizmet tokenları (utility tokens) ve menkul kıymet tokenları (security tokens) dahil olmak üzere kripto para birimleri alım satımı için de kurallar belirlenecek.

Gelişmelerin ardından piyasadaki düşüş eğilimi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.21 düşüşle 3,419 dolara gerilerken, piyasa hacmi ise 60 milyar doların altına indi. Bitcoin, 59 milyar 912 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.7’sini oluşturdu.

Binance Coin, son 24 saatte yüzde 17.05 artışla Bitcoin SV’yi geride bırakarak 10’uncu sıraya yükselirken, en yüksek hacimli 10 kirpto para birimi arasında Binance Coin’in yanında son 24 saatte yüzde 0.15 ile yalnızca Tether yükseldi.

Toplam 2,080 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından 80’i düşerken, söz konusu düşüş eğilimine yüzde 44.26 ile 82’nci sıradaki Bitcoiin öncülük etti.

En büyük 10’da görülen düşüşe bağlı olarak piyasa hacmi düne göre hafif düşerek 111 milyar 496 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 16 milyar 468 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.21

2.Ripple yüzde 2.05

3.Ethereum yüzde 3.29

4.EOS yüzde 2.77

6.Bitcoin Cash yüzde 4.51

7.Litecoin yüzde 3.66

8.TRON yüzde 3.17

9.Stellar yüzde 2.84 düşerken

5.Tether yüzde 0.15

10.Binance Coin yüzde 17.05 arttı.