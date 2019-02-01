KRİPTOPARA – Binance Coin artışta, piyasaya düşüş hakim

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Şubat () – Dünyanın en büyük kripto para birimleri borsası Binance’in, platform üzerinde müşterilerine kredi kartıyla kripto para birimi alım satım hizmeti sunacağı haberlerinin ardından Binance Coin son 24 saatte yüzde 1.84 artarken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde düşüş eğilimi görüldü.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, Singapur’da geçen hafta düzenlenen Binance Blockchain Haftası’nda Boxmining’e verdiği röportajda kripto para birimleri adaptasyonu için altyapının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yasal para birimlerinden doğrudan kripto para birimleri alım satımına olanak sağlayan ve sterlin ve euro işlemleri sunan Binance Jersey borsasına da değinen Zhao, şunları söyledi:

“Şu an piyasadaki para birimlerinin çoğunluğu hala resmi para birimlerinden oluşuyor, kripto para birimleri piyasa hacmi hala çok küçük. Bu yüzden kripto para piyasalarına daha fazla resmi para birimi girişi sağlamamız gerekiyor.”

Yıl içinde 5 ile 10 arasında doğrudan resmi para-kripto para birimi hizmeti sunan borsa açma planları olduğunu söyleyen Zhao, CCN’e verdiği röportajda ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“İnsanlara kripto para birimi alım satımında ne kadar fazla seçenek sunarsak, o kadar iyi. Kredi kartları küresel olarak ödemelerin büyük bir bölümünü oluşturuyor ve biz de bu hizmeti kendi topluluğumuza sunduğumuz için çok mutluyuz. Zaman içinde daha fazla seçenek sunabilmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Gelişmelerin ardından 2,125 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 12’nci kripto para birimi olan Binance Coin, son 24 saatte yüzde 1.84 artışla 6.30 dolardan işlem gördü.

Toplam 60 milyar 220 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.60 düşüşle 3,438 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 53.6’sını oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde genel bir düşüş görülürken, en büyük 100’den ise son 24 saatte 88’i geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 13.87 ile 18’inci sıradaki NEM öncülük etti.

Piyasadaki düşüşün etkisiyle piyasa hacmi 112 milyar 433 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 17 milyar 678 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

1.Bitcoin yüzde 1.60

2.Ripple yüzde 6.78

3.Ethereum yüzde 3.48

4.EOS yüzde 1.44

5.Tether yüzde 0.16

6.Bitcoin Cash yüzde 4.90

7.Litecoin yüzde 2.72

8.TRON yüzde 6.70

9.Stellar yüzde 6.05

10.Bitcoin SV yüzde 3.81 düştü.