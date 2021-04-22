Kripto Piyasası Yeniden Dengeyi Buluyor! Düşüşün Ardından Piyasa Tekrardan 2 Trilyonun Üzerinde

Ancak haftanın ortasına doğru dengeler yeniden değişmeye başladı. 55.000 dolar direncinde tutunmayı başaran Bitcoin yeniden yukarı yönlü hareket ederek alternatif kripto para birimlerini de peşine taktı. Bunun sonucunda piyasadaki mevcut kripto para birimlerinin toplam değeri yeniden 2 trilyon dolarlık hacmin üzerine çıktı.

Dünden bu yana kabaca 53.450 dolar ve 57.062 dolar arasında değer iniş çıkışları yaşamakta olan Bitcoin günlük ortalama yüzde 1,85 değer kazandı. Bitcoin’in güncel ortalama değeri 55,641 dolar civarında. Bu yükseliş ile Bitcoin’in haftalık değer kaybı ise yüzde 12,83’e geriledi. Bitcoin’in hacmi piyasa değerine ise bu hareket ile 16 milyar dolar katılmış oldu ve piyasa hacmi 1 trilyon 36 milyar doların üzerine çıktı.

PİYASANIN DEVLERİ TRENDİ TAKİP EDİYOR

Bitcoin’de yaşanan değer kaybı trendini takip eden Ethereum ve Binance Coin yükseliş dalgasında da Bitcoin’in peşini bırakmıyor! Ethereum dünden bu yana yüzde 10.25 değer kazanımı ile güncel değerini 2,308 dolar civarına yükseltti.

Haftalık değer kaybı güncel olarak yüzde 1,34 seviyelerinde iken piyasa hacminde bu yükseliş ile 266.35 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti. Binance Coin de dünden bu yana yüzde 21,22 oranında güçlü bir değer kazanımı ile 590,90 dolar civarına ulaştı ve haftalık değer kazanımı güncel olarak yüzde 5,05 olarak hesaplanıyor. Binance Coin bu yükseliş hamlesi ile toplam piyasa hacmini 90.58 milyar dolar artırmış oldu.

PİYASA TOPARLANMAYA BAŞLADI

Güçlü düşüş ardından yaşanan hızlı değer kazanımları ile kripto para piyasası yeniden stabil bir tablo oluşturmaya başladı.

Bitcoin 2021 yılının başlangıcından bu yana hacim rekorlarını ardı ardına kırmayı başlamıştı. Ocağın başlarında 1 trilyon dolar seviyesini, şubat ayının 15’inde 1.5 trilyon dolar seviyesini ve son olarak 10 Nisan’da 2 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkarak kendi rekorlarını tazelemişti. Fakat Bitcoin son rekorunun üzerinde kalmayı 10 gün sürdürebilmiş ve 2 trilyon dolarlık toplam hacim sınırının 20 Nisan Salı günü itibariyle altına düşmüştü. Hemen ertesi gün ise ani değer kazanımları ile kripto para piyasası toplam hacmi yeniden 2 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Yatırımcıların satış kanadından alışa geçmesi ve bu sayede talebin yükselişinin oluşturduğu değer kazanımları ile en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminin 92’si değer kazandı. Değer kaybı yaşayan en hacimli 100 birim arasındaki 8 birimden ise yalnızca bir tanesi toplam hacim seviyesi en yüksek 10 kripto para birimi arasında bulunuyor. Bugün piyasalara bakıldığında da toplamda hacmi 215 milyar dolar civarında kripto para alınıp satıldı.