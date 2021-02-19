Kripto Parası Olanlar Dikkat! Bitcoin’e Kripto Paralara Vergi Geliyor!

Günümüzün şüphesiz en çok kazandıran yatırım aracı Kripto paralar oldu. Kripto parlar kısa sürede %70 oranında yatırımcısına kazanç getirmeyi başardı. Günlük hayattaki kullanımı her geçen gün artan kripto paralar ise Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk tarafından gelen yeni kararla birlikte artık ticaret içinde kullanabilecek. Bu nedenle kripto paralar eksisinden daha cazip gelmeye başladı.

Fakat kripto para piyasasındaki haraketlilik ve ilgi çekicilik bu kadar artarken kazanç sağlayanlar için yeni biri dönemde kapıda!

Gelen son dakika haberlerine göre Bitcoin tarafından milyarder olanlar başta olmak üzere herkese vergi gelecek! Peki bu vergiler ne kadar işte tüm ayrıntılar haberimizde.

Gelen resmî açıklamaya göre kripto para birimlerinden kazanç sağlayanlar artık vergi de alınacak. İlk vergi kalemi ise Bitcoin ile başlayacak. Bitcoin şu an ise tüm para birimlerinden en çok tercih edileni ve en bilineni.

MİLYADERLERE VERGİ ŞOKU

Kripto para birimleri için yapılacak olan vergiler ise Bitcoin ile başlasak olsa da tüm kripto para birimlerini kapsıyor.

Öte yandan ülkemizin kripto para birimlerinden vergi alacak olması da Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para birimlerinin şüphesiz popülaritesini arıttıracak.

KANUNLAR DEĞİŞECEK

Kripto para birimlerinden vergi alınması içinse kanunların değişmesi gerekiyor. Bu verginin mümkün kılınması içinse anayasamızda yer alan 193 Sayılı GVK, 5520 sayılı KBK ve 3065 sayılı KDKV kanunlarında değişikliğe gidilecek.

Bu değişiklikle birlikte başta Bitcoin olmak üzere diğer tüm kripto para birimlerinden de vergi alınmaya başlanacak.

VERİG KAPSAMINA GİREN DİĞER KRİPTO PARALAR

Tabii ki ilk sırada dünyada ve ülkemizde en çok bilindik para birimi Bitcoin yer almakta. Diğer bir sırada ise yine de popüler olan Ethereum geliyor. Yine Tether, Polkadot, Cardona, Binance Coin de diğer vergi muafiyetine girecek olan kripto para birimlerinden.

Son günlerin parlayan yıldızı olan Dogecoin, Stellar ve Bitcoin Cash’dan da vergi alınmaya başlanacak.