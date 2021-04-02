Kripto Paralara Vergi mi Geliyor? Bitcoin Alanlar Dikkat!

Birkaç yıl önce hayatımıza giren sanal paralar her geçen gün daha popüler olmaya devam ediyor. Özellikle de gençler tarafından daha çok tercih edilen kripto paralar ileride bir gerçek bir para birimi bile olabilir. Fakat şimdi tüm kripto para yatırımcılarını ilgilendirecek bir gelişme yaşandı! Ayrıntılar haberimizde.

Ülkemizde şu an için 5 milyondan fazla kripto para yatırımcısı var. Dünya sıralamasına göre ise bu kadar fazla yatırımcı ile zirvelerdeyiz. Her geçen günde ülkemizdeki yatırımcı sayısı artıyor. Milyonların yakından takip ettiği sanal para- kriptolarla ilgili bir yeni gelişme geldi.

Birçok uzmana göre dünyanın en popüler yatırım aracı haline gelen kripto paraların vergi ya da düzenleme olmadan kalması imkânsız gibi bir şeydi. Hacmi devasa boyutlara ulaşabilecek bu kripto paralar için uzmanlardan bir uyarı geldi! Uzmanlara göre kripto paralar için her an vergi gelebilir!

KRİPTO PARAYA VERGİ Mİ GELİYOR?

Bitcoin, kripto paralar arasındaki en gözde paralardan. Özellikle de Bitcoin ile ismini duyurmuş kripto paralar son zamanların en gözde yatırım araçlarından biri haline geldi. Kripto para bu kadar popülerken alım satımında da hiçbir vergi olmaması daha da çekici olmasına sebep olmuştu. Fakat işler değişiyor!

Kripto paralara vergi gelmesi sadece an meselesi. Uzmanlara göre herhangi bir yatırım aracı popüler haline geldiğinde düzenleme kaçınılmaz hale geliyor. Bu nedenle altcoinlere de bitcoinlere de bir düzenleme, denetleme hatta vergilendirme gelebilir.

TÜRKİYE 1 NUMARADA

Avrupa sınırları içerisinde baktığımızda ise Türkiye 5 milyon kripto para yatırımcısı ile ilk sırada geliyor. Ülkemizde ise altcoinler daha çok tercih ediliyor.

Hızlı gelişen fakat kontrolden ve düzenlemeden uzak olan bu yatırım aracının düzenleyici- denetleyici otoriter tarafından kontrol altına alınmak istemesi uzmanlara oldukça normal. Yani birçok uzman yakın zaman içerisinde kripto paralar için vergi düzenlemesini bekliyor.

VERGİLENDİRME NASIL OLACAK?

Kripto paralar ile ilgili bir vergilendirmenin nasıl olacağı ise henüz belli değil. Ancak masada birçok seçenek bulunmakta. Bu seçenekler ise şöyle;

İlk seçeneğe göre kripto paralar alım satım yapılırken oluşan kazançtan vergi alınması yani bir nevi gelir vergisi alınması.

İkinci seçenekte ise hem alım hem de satım yapılırken bir vergi getirilmesi.

Üçüncü seçenekte ise her türlü kazançtan vergi alınması var. Yani Bitcoin alındı fakat satılmadı. Yatırımcı Bitcoin satmasa bile piyasa değeri arttığı için kazanç sağladı. Bu kazanca yönelik de yine bir vergi düzenlemesi gelebilir.

VERGİLENDİRME BAŞLARSA KRİPTO PARALAR HIZLICA PİYASADAN ÇEKİLEBİLİR

Uzman ekonomist Dr. ArtunçKocabalkan’a göre vergilendirme başlarsa kripto paralar hızlı bir şekilde bozdurulabilir. Bu yüzden önemli bir riskin de Kocabalkan tarafından altı çiziliyor. Bu kripto paralarında düzenleme ve denetleme dışında birden kaybolması ya da sıfırlanması olasılığının da yatırımcılar tarafından göz ardı edilmemesi gerekiyor.

DÜZENLEME GELİRSE YATIRIM ARTAR MI?

Kripto paralara düzenleme, denetleme ya da vergilendirme gelirse fiyat artışı yaşanır mı bu da akıllardaki başka bir soru. Fakat uzmanlara göre kripto paralara vergi gelmesi durumunda yatırım azalacaktır. Sadece düzenleme ve denetleme gelirse de halkın ve bunun yanında yatırımcının da güveni artar. Bu nedenle böyle bir durumda daha fazla yatırımcıyı kripto para piyasasından görebiliriz.