Kripto Paralar İçin Sınırlayıcı İlk Karar Belli Oldu

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem kripto para konusunda daha fazla düzenleme yapılacağını ve ilgili birimlerin gerekli hazırlıkları yaptığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Cemil Ertem, kripto paraların kullanılması tasarrufu konusunda Daha fazla düzenleme yoluna gidileceği ve bu konuda ilgili olan birimlerin gerekli hazırlıkları bulunduğunu ifade etti.

Başdanışman Ertem, ''Merkez Bankası bugün önemli bir adım attı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kripto paraların genel eşdeğer olma fonksiyonunu yasakladı ki bu çok yerindedir. Kripto paralar merkezi olmayan bir tasarruf aracı. Dolayısıyla Türkiye ve dünyada regülasyonlar henüz söz konusu değil ya da eksik. Dolayısıyla bu sistemlerin bir para birimi gibi kullanılması; kurumlara, bireylere telafisi mümkün olmayan hasar verebilir" dedi.

Sınırlayıcı Karar Ne?

Cemil Ertem, "Bu konuda ilgili birimler reform programı kapsamında düzenlemeler konusunda hazırlıklarını yapıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de daha Denetime tabi tutulmayan, bitcoin gibi kripto paraların alışverişte kullanımı ise yasak hale getirildi. Yapılan düzenleme ile ilk sınır getirildi ve böylece kripto varlıkların kullanıldığı faaliyet alanları sınırlanmış oldu.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yazanlara göre, kripto paraların ve dağıtık defter (distributed ledger) teknolojisi kullanan varlıkların ödeme, alışveriş gibi alanlarda kullanılması yasaklanırken, küresel kripto para fiyatları ise bu durumdan etkilendi. Küresel kripto para fiyatlarında gerileme oldu. Türkiye gibi başka ülkelerde kripto paralar için benzer sınırlar getirebilir mi? Soruları akıllara gelirken kripto paralar düşüş yaşadı. Bitcoin ise %3 değer kaybı yaşayarak 61,490 dolara indi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hazırlanan yönetmelikte, ilk kez kripto paranın varlığı hukuki olarak tanımlandı. Kripto varlıkların ödeme yaparken doğrudan kullanılması ya da dolaylı olarak kullanılması 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren yasak getirilmesine karar verildi.