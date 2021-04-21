Kripto Para Yatırımcıları Dikkat, Hesabınıza Bloke Koyulabilir! Türkiye'den Emsal Niteliğinde Karar

Bitcoin ve kripto para yatırımcıları ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, bir borçlunun kripto parasının bulunduğu hesaba haciz işlemi yapılmasına yönelik itirazını, bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirileceği gerekçesiyle reddetti.

Kripto para, Türkiye sınırları içerisinde ilk defa bir mahkeme tarafından menkul değer olarak görülerek kabul edildi. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'nin aldığı bu karar, Türkiye'de bir ilk olması nedeniyle emsal karar niteliğinde.

Kripto Para Hesabına El Koyuldu

İstanbul'da bir alacaklı kişi 42 bin TL’lik ( masraflar dahil 60 bin TL) borcuna karşılık olarak İstanbul 14. İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Alacaklı, borç verdiği kişinin Türkiye merkezli bir kripto para borsasındaki hesabına haciz işlemi uygulanmasını talep etti. Alacaklının talebini değerlendiren mahkeme, 5 Mart 2021 tarihinde borçlunun kripto paralarına haciz işlemi uygulanmasına karar verdi. Bu karar Türkiye sınırları içerisinde bir ilk olurken bahsi geçen kripto para borsası da borçlu kişinin hesabına bloke koydu.

Hesabına bloke koyulan kişinin avukatı Kerem Bilen, İstanbul İcra Hukuk Mahkemesine başvurarak alınan haciz kararına itiraz etti. Borsa tarafından hesaba konulan blokenin gerekli önlemler alınarak ihtiyaten kaldırılması istenen dilekçede, icra müdürlüğü tarafından gönderilen haciz ihbarnamesinin iptaline, mahkeme aksi kanaatte ise kripto paraların, ihbarnamenin 3. kişiye ulaşmasından mahkemenin karar verilinceye kadar olan süre zarfı içinde kripto para için işlem gördüğü en üst değerden Türk lirasına çevrilmesine karar verilmesi talep edildi.

Talebi değerlendirmeye alan İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, 19 Nisan tarihinde Türkiye'deki kripto para piyasası için emsal niteliğinde bir karar verdi.

Kararda, İcra İflas Kanununun (İİK) 89/1. maddesi çerçevesinde, alacaklı kişinin avukatının talebi ile şikayete konu haciz ihbarnamesinin düzenlendiğinin anlaşıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Her ne kadar davacı, kripto paraların haczedilmeyeceğini iddia ederek şikayetçi olmuş ise de bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bir çeşit dijital döviz veya sanal para olarak kabul edildiği, dolayısıyla haczedilebileceği anlaşıldığından şikayetin reddine dair karar verilmiştir."

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 00:17