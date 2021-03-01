Kripto Para Alım ve Satımı Nasıl Yapılır? Kripto Para Bankalardan Alınır Mı?

Günümüz dünyasında tüm ekonomistlerin, borsacıların, öğrencilerin hatta ev hanımlarının kısacası 7’den 77’ye herkesin gözü Bitcoin ve kripto para borsalarında. Özellikle içerisinde bulunduğumuz 2021 yılında oldukça keskin bir yükselme trendi takip eden ve yatırımcılarına çok paralar kazandıran kripto paralar, herkesin hakkında bilgi sahibi olmak istediği bir konu haline geldi.

Bu bağlamda pek çok kişi kripto para satın almak istiyor ancak “kripto para alım ve satımı nasıl yapılır?” ya da “kripto para bankalardan alınır mı?” gibi soruların cevabını bilmiyor. Siz de bu soruların yanıtını arıyorsanız çok doğru yerdesiniz. Zira haberimizin devamında bu sorularınıza cevap vereceğiz.

Öncelikle şunu net bir şekilde söyleyelim; kripto paralar herhangi bir banka kuruluşundan alınamaz. Bir başka deyişle herhangi bir banka kuruluşunun internet bankacılığı ile kripto para hesabı açtırmak mümkün değildir. Lakin çeşitli kripto para borsalarından kripto para satın almak için bankalardan borsa kuruluşlarına para gönderebilirsiniz. Peki bankanızdan para gönderip kripto para alabileceğiniz kuruluşlar nelerdir? Ya da bir başka deyişle, kripto para alım satımı hangi platformlarda yapılır?

Kripto para alım satımını yerli ve yabancı birçok kripto para borsasında yapabilirsiniz. Şu an ülkemizde en çok kullanılan kripto para borsaları; BTCTürk, Paribu ve Binance Storgain ve Coinbez'dir.

BİTCOİN TÜRK

Türkiye’nin en geniş hacimli kripto para borsası olan Bitcoin Türk’ten günün her saati kripto para alım satımı yapabilirsiniz. Hesap açıp gerekli güvenlik işlemlerini tamamlamanız durumunda hesabınız aktif hale getirilecektir. Bitcoin Türk’e 7/24, Ziraat Bankası, Akbank, Fibabank, Denizbank, Finansbank gibi anlaşmalı platformdan havale ve EFT yapabilirsiniz. Yaptığınız işlemler için düşük miktarda komisyon kesilecektir.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 14:04