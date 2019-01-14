Kripto-madenci Bitmain Amsterdam ofisini kapatıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ocak () – Dünyanın en büyük kripto para madencilik şirketi Bitmain, Amsterdam ofisini kapatacağını duyurdu. Bitmain Aralık ayında İsrail ofisini kapatmıştı.

Bitmain sözcüsünün açıklamasında, “Uzun süreli, sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir firma olma yolunda ilerlerken, operasyonlarımız ve çalışanlarımızla ilgili ayarlamalar yapıyoruz, bu ayarlamalar arasında İsrail ve Amsterdam ofislerimizi kapamak da var” denildi.

Piyasa değeri yaklaşık 15 milyar dolar olan Bitmain, Eylül ayında Hong Kong hisse senedi piyasasında halka arz edilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Diğer yandan, Bitmain’in kurucu ortakları Jihan Wu ve Ketuan Zhan, CEO’luk görevinden el çektiriliyorlar. South China Morning Post’un haberine göre, Wu ve diğer kurucu ortak Zhan birlikte yürüttükleri CEO’luk görevini devretmeye Aralık ayından itibaren hazırlanıyorlardı.

Haberini, adını açıklamak istemeyen kaynaklara dayandıran gazeteye göre, yeni CEO’luk için en önde gelen aday halen Pekin merkezli şirketin mühendislik direktörlüğünü yürüten Haichao Wang.

Bitmain ve Wu, konu hakkında henüz yorum yapmazken liderlik değişimi döneminin ne kadar süreceği de belli değil.

Kaynaklar, Wu ve Zhan’ın ortak başkan olacağını, günlük operasyonların yönetimini ise yeni CEO’nun üstleneceğini belirtiyor. Fakat Wu ve Zhan önemli kararlarda son söz hakkını yine ellerinde bulunduracak.

Aynı zamanda Kripto para madenciliği için özel bilgisayar üretiminde de yüzde 75 pazar payı ile dünya lideri olan Bitmain’in yönetim değişikliği kararı almasında kripto paraların 2018 yılında ortalama yüzde 70 düşerek şirketi zarar ettirmesi de etkili oldu.

Wu ve Zhan’ın, özellikle Wu’nun Bitcoin Cash isimli kripto para birimini desteklemesi konusunda da görüş ayrılığı içinde olduğu biliniyordu.

Jihan Wu’nun, ünlü kripto para milyarderi Roger Ver ile birlikte çok yatırım yaptığı Bitcoin Cash’in hedeflediği gibi Bitcoin’i tahtından edememesi, Bitmain’in de zarara uğramasına neden oldu. Kasım ayında Bitcoin Cash’in kendi içinde çıkan savaş da Wu ve Bitmain’e ciddi miktarda para kaybettirdi.