Kredi ve Kredi Kartı Borcundan Dolayı Kredi Puanı Düşen Vatandaşa Büyük Müjde! Bu Kişiler Sicil Affından Faydalanabilecek!

2020, ekonomik krizleri ve pandemi süreci dolayısıyla vatandaş açısından maddi olarak çok sıkıntılı geçti. Yıl sonuna gelinirken, devlet ve yanı sıra bankalar tarafından yıl boyunca olduğu gibi yeni yıl içinde pandemi destekleri sunulmaya devam ediliyor. Bu çerçevede özellikle kredi kullanan ve kredi kartı sahibi olan vatandaşların borçlarını ödemede yaşadıkları sıkıntılar göz önünde bulundurularak, yeni bir çalışmaya imza atıldı. Bankalar tarafından kredi sicil affı uygulanmasına karar verildi. Özellikle pandemi sürecinde çok düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları düzenleyen bankaların bu kampanyalarına pek çok vatandaş kötü sicil notu nedeniyle başvuruda bulunamamıştı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte gelen sicil affı sayesinde vatandaşların 200 bin TL’ye kadar kredi kullanabilmelerinin önü açılmış olacak.

Korona virüs salgınında yaşanan ekonomik sıkıntıları gidermek, vatandaşı rahatlatmak ve ticarete hareketlilik kazandırmak maksadı ile hem devlet hem de kamu bankaları öncülüğünde vatandaşlara ekonomik destek paketleri sunulmaya devam ediliyor. Özellikle kamu bankaları tarafından bu süreçte sunulan çok düşük faizli ve ertelemeli ödemeli ihtiyaç kredisi kampanyaları vatandaşa büyük bir nakit rahatlığı sağlamıştı. Ancak çok uygun geri ödeme koşullarına sahip olan bankaların bu kredi kampanyalarından çoğu vatandaş kredi sicili bozuk olduğundan yararlanamamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) gündemine alınan bu konuyla birlikte kredi sicili bozuk olan vatandaşa müjdeli haber geldi. Vatandaşlar kredi sicil affı ile bankaların düşük faizli kredi kampanyalarından yararlanarak, ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Ziraat Bankası’ndan 50 Bin TL’ye Kadar Destek Kredisi Kampanyası

Pandemi sürecinde vatandaşın en fazla yanında olan ve bu doğrultuda çok sayıda düşük faizli ve ilk 3 veya 6 ay geri ödemesizdüzenleyen Ziraat Bankası 2. Dalgada da harekete geçti. Korona virüs ikinci dalgasının yaşandığı dönemde Ziraat Bankası vatandaşlara 10 bin TL ile 50 bin TL aralığındapaketini açıkladı. Bu kampanya sürecinde vatandaşlarve hatta kredi notu sıfır seviyesinde olsa bile Ziraat Bankası’nın bu kredi paketinden faydalanabilecek.

Ziraat Bankası’nın dışında QNB Finansbank ve Garanti BBVA tarafından da aynı koşullarda 50 bin TL’ye kadar destek kredisi paketi açıklandı.

Kredi Sicil Affı ile Kredi Çekilebilecek Bankalar Hangileri?

TBMM gündemine gelen kredi sicil affı ile birlikte korona virüs sürecinde çok ciddi maddi zorluklar yaşayan ve kredi notu sıfır seviyesine kadar düşen vatandaşlarda artık kredi kullanabilecek. Vatandaşlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şeklindeki 3 kamu bankasından sadece 0.64% faiz oranlı ihtiyaç kredisi alma hakkından yaralanamamıştı. Yapılan kredi sicil affı düzenlemesi ile birlikte vatandaşlar Ziraat Bankası, QNB Finansbank ve Garanti BBVA aracılığı ile 50 bin TL’ye kadar kredi çekebilecek.