Kredi Sicil Affı Bekleyenlere Müjde! Sicil Affı Uygulaması Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sicil affının onaylanmasıyla yeni yılda binlere kişi kredi kullanmaya başladı. Sicil affından yararlanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar anında ihtiyaç kredi veriliyor. Gerekli şartları sağlayan herkes sicil affından faydalanabilir.

Değerli okurlarımızdan kredi başvurularının reddedilmesiyle ilgili birçok şikayet geliyor. Vatandaşlarımız 1200-1300 kredi notuna sahip olmalarına rağmen bankalar tarafından geçmiş ödemeleri bahane edilerek red cevabı aldıklarını ifade ediyorlar. Bu yazımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan, BDDK tarafından duyurusu gerçekleştirilen sicil affı başvuru işlemlerini ele alacağız. Şartları sağlamanıza rağmen bankalar başvurunuzu reddediyorsa BDDK’ya şikayet etme hakkınız bulunmaktadır.

SİCİL AFFI UYGULAMASI BAŞLADI

Geçtiğimiz yıl 26 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kanun değişikliğiyle birlikte gerekli şartları sağlayan vatandaşlarımıza sicil affı imkanı tanındı. 7226 sayılı kanunun 48. Maddesinde yapılan değişiklik gereğince Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da ödemelerini geciktiren kişiler için borçlarını 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları durumunda Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından kullanılamaz.

Türkiye Bankalar Birliği’nin konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Özetle 31 Aralık 2020 tarihine kadar bankalara olan borçlarınızı ödediğiniz veya yapılandırdığınız durumda kredi sicil affı uygulamasından yararlanabilirsiniz. Bu şartı sağlayan vatandaşlarımızın eski kredi skorları bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından baz alınamaz.

Uygulamanın 2021 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce kişi bankalardan kredi kullanabildi. Birçok okurumuz sicil affı başvurusuyla bankalardan 50 bin lira ihtiyaç kredisi ve 5 bin lira nakit avans imkanına sahip oldu. Öte yandan tüm şartları sağlamasına rağmen başvuruları reddedilen vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Yasaya karşı harekete eden bankalar için Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz hafta BDDK’dan bilgi talep etti.

Sicil affı şartlarını sağlıyor ve bankalar tarafından red cevabı alıyorsanız ilgili bankayı BDDK’ya şikayet edebilirsiniz.

Başvuru yaparken dikkat! Birçok vatandaşımız online platformlardan kredi başvurusunda bulunuyor. Geçmiş dönemde üst üste red cevabı almasına rağmen bankalara sürekli başvuru yapan vatandaşlarımız bir noktadan sonra otomatik red sistemine girmektedirler. Kredi sicil affından yararlanabilse bile sistem tarafından başvuruları otomatik olarak reddedilmektedir. Bu yüzden 7226 sayılı kanunun 48. Maddesinde yapılan değişikliği sağladığınızı, aylık düzenli gelirinizin bulunduğunu, talep ettiğiniz tutarı ve aylık ödeyebileceğiniz taksit tutarını içeren bir dilekçe yazarak bankaların genel müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekmektedir. Sicil affından yararlanarak yapacağınız kredi başvurularını şahsen yapabileceğiniz gibi posta yoluyla bankaların genel müdürlüklerine de gönderebilirsiniz.

Başvurunuz incelendikten sonra tarafınıza olumlu veya olumsuz şekilde geri dönüş yapılacaktır. Eğer tüm şartları sağlamanıza rağmen banka kredi başvurunuzu reddediyorsa yasaya karşı hareket ediyor demektir. Bu durumda bankayı BDDK’ya şikayet etme hakkınız bulunmaktadır. Bankaya gönderdiğiniz dilekçenin bir kopyası ve banka tarafından size gelen red cevabını içeren yazıyla birlikte BDDK’ya konuyu anlatan şikayet dilekçesi yazabilirsiniz.

Sicil affı başvurusu yaparak 2021 yılı itibariyle binlerce kişi 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullandı. Üstelik kamu bankaları veya özel bankalar fark etmeksizin istediğiniz banka üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.