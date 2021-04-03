Kredi Kullanmayı Düşünen Vatandaşlara Özel Haber! Faiz Oranları Güncellendi

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz Mart ayında faiz hamlesinin sonrasında merak konusu haline gelen, kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlar piyasa araştırması yapıyor. İşte banka banka güncel faiz oranları.
Pandemi sürecinde çok sayıda kişinin başvurduğu krediler için, Merkez Bankası'nın politika faizini %19'a yükseltmesinin ardından bankalar da buna yönelik olarak faiz oranlarını güncelledi.
İşte bankaların güncel faiz oranları:
AKBANK
İhtiyaç kredisi faiz oranı: yüzde 1.64 - yüzde 2,13 aralığında
Taşıt kredisi faiz oranı: yüzde 1.56 - yüzle1,66 aralığında
Konut kredisi faiz oranı: yüzde 1.41 olarak belirlendi.
DENİZBANK
İhtiyaç kredisi için faiz oranı: yüzde 2,23 olarak güncellendi.
Taşıt kredisi: yüzde 1,79 olarak yenilendi.
Konut kredisi: yüzde 1,79 olarak güncellendi.
GARANTİ BBVA
İhtiyaç kredisi faiz oranı ise: yüzde 1,79 - 2,22 aralığında
Taşıt kredisi faiz oranı: yüzde 1,80
Konut kredisi için belirlenen faiz oranı: 1,50 - 1,79 aralığında
ING Bank
İhtiyaç kredisi için yenilenen faiz oranı: 1,64 - 1,69 aralığında
Taşıt kredisi yeni güncel faiz oranı: 1,79
Konut kredisi: yüzde 1,49 - 1,69 aralığında güncellendi
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi yeni güncel faiz oranı: 1,60 olarak belirlendi
Taşıt kredisi: yüzde 1,50 - 1,60 aralığında
Konut kredisi: yüzde 1,45 olarak yeni oran olarak güncellendi
QNB FİNANS
İhtiyaç kredis için belirlenen yeni faiz oranıi: 1,49
Taşıt kredisi güncel faiz oranı: 1,79
Konut kredisi faiz oranı: 1,74
TEB
İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,60 olarak belirlendi
Taşıt kredisi güncel faiz oranı: 1,95
Konut kredisi yeni faiz oranı: 2,00
YAPI KREDİ
İhtiyaç kredisi için belirlenen güncel faiz oran aralığı: 1,89 - 2,57 aralığında
Taşıt kredisi faiz oranı: 1,69
Konut kredisi: 1,54 olarak belirlendi.
HALKBANK
İhtiyaç kredisi faiz oranı ise şu şekilde: 1,54 olarak güncellendi.
Taşıt kredisi yeni faiz oranı: 1,54
Konut kredisi faiz oranı: 1,38
VAKIFBANK
İhtiyaç kredisi yenilenen güncel Oran: 1,57
Taşıt kredisi kullanmak isteyen vatandaşların kredilerine uygulanacak olan yine faiz oranı: 1,55 olarak belirlendi
Konut kredisi kullanmayı düşünen vatandaşların kredisini uygulanacak olan faiz miktarı: 1,32
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç kredisi için güncel faiz oranı: 1,58
Taşıt kredisi güncellenen faiz oranı: 1,55
Konut kredisi yeni faiz oranı: 1,32 olarak belirlendi.
KUVEYT TÜRK
İhtiyaç finansmanı faiz oranı: 1,76
Taşıt finansmanı kullanmayı düşünen vatandaşların finansmanına uygulanacak olan faiz oranı: 1,66
Konut finansmanı için güncellenen faiz oranı: yüzde 1,64