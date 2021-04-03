Kredi Kullanmayı Düşünen Vatandaşlara Özel Haber! Faiz Oranları Güncellendi

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz Mart ayında faiz hamlesinin sonrasında merak konusu haline gelen, kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlar piyasa araştırması yapıyor. İşte banka banka güncel faiz oranları.

Pandemi sürecinde çok sayıda kişinin başvurduğu krediler için, Merkez Bankası'nın politika faizini %19'a yükseltmesinin ardından bankalar da buna yönelik olarak faiz oranlarını güncelledi.

İşte bankaların güncel faiz oranları:

AKBANK

İhtiyaç kredisi faiz oranı: yüzde 1.64 - yüzde 2,13 aralığında

Taşıt kredisi faiz oranı: yüzde 1.56 - yüzle1,66 aralığında

Konut kredisi faiz oranı: yüzde 1.41 olarak belirlendi.

DENİZBANK

İhtiyaç kredisi için faiz oranı: yüzde 2,23 olarak güncellendi.

Taşıt kredisi: yüzde 1,79 olarak yenilendi.

Konut kredisi: yüzde 1,79 olarak güncellendi.

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi faiz oranı ise: yüzde 1,79 - 2,22 aralığında

Taşıt kredisi faiz oranı: yüzde 1,80

Konut kredisi için belirlenen faiz oranı: 1,50 - 1,79 aralığında

ING Bank

İhtiyaç kredisi için yenilenen faiz oranı: 1,64 - 1,69 aralığında

Taşıt kredisi yeni güncel faiz oranı: 1,79

Konut kredisi: yüzde 1,49 - 1,69 aralığında güncellendi

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi yeni güncel faiz oranı: 1,60 olarak belirlendi

Taşıt kredisi: yüzde 1,50 - 1,60 aralığında

Konut kredisi: yüzde 1,45 olarak yeni oran olarak güncellendi

QNB FİNANS

İhtiyaç kredis için belirlenen yeni faiz oranıi: 1,49

Taşıt kredisi güncel faiz oranı: 1,79

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

TEB

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,60 olarak belirlendi

Taşıt kredisi güncel faiz oranı: 1,95

Konut kredisi yeni faiz oranı: 2,00

YAPI KREDİ

İhtiyaç kredisi için belirlenen güncel faiz oran aralığı: 1,89 - 2,57 aralığında

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,69

Konut kredisi: 1,54 olarak belirlendi.

HALKBANK

İhtiyaç kredisi faiz oranı ise şu şekilde: 1,54 olarak güncellendi.

Taşıt kredisi yeni faiz oranı: 1,54

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi yenilenen güncel Oran: 1,57

Taşıt kredisi kullanmak isteyen vatandaşların kredilerine uygulanacak olan yine faiz oranı: 1,55 olarak belirlendi

Konut kredisi kullanmayı düşünen vatandaşların kredisini uygulanacak olan faiz miktarı: 1,32

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç kredisi için güncel faiz oranı: 1,58

Taşıt kredisi güncellenen faiz oranı: 1,55

Konut kredisi yeni faiz oranı: 1,32 olarak belirlendi.

KUVEYT TÜRK

İhtiyaç finansmanı faiz oranı: 1,76

Taşıt finansmanı kullanmayı düşünen vatandaşların finansmanına uygulanacak olan faiz oranı: 1,66

Konut finansmanı için güncellenen faiz oranı: yüzde 1,64