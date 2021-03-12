Kredi Kartı Kullanıyorsanız Dikkat Edin! Dolandırıcıların Yeni Yöntemi!

Bu yıl kredi kartı ya da banka kartı kullanımı oldukça arttı. Salgınla birlikte alışkanlıklarımız değişti. Artık herkes nakit paralardan çok kart taşımaya yöneldi. Üstelik alışkanlıklarımızın değişmesiyle birlikte alışverişlerimizi internetten yapar hale geldi. İnternetteki alışverişlerimizde de kullandığımız kredi kartları adeta yardımımıza koşuyor. Bir iki tıkla evimizden ayrılmadan zahmete girmeden her şeyi ayağımıza kadar getirebilir olduk.

Kredi kartları sayesinde paramızda güvende! Ne hırsızlık derdi ne de kaybetme derdi var! Ya da biz öyle sanıyoruz… Dolandırıcılar hiç vazgeçmiyor. Her gün buldukları yeni bir yöntemle vatandaşlarımızı mağdur etmeye devam ediyorlar. Özellikle çıkan bu son yöntem kredi kartı kullanıcılarını hedef alıyor! Binlerce vatandaşımız daha şimdiden milyarlarını kaybetti. İşte sizde dolandırıcıların bu yeni tekniğine aman dikkat edin!

DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ

Dolandırıcıların bulduğu son yöntem ile özellikle kredi kartı kullanan kullanıcılar tehlikede! Dolandırıcıların yeni yöntemi ise Mail Order! Bu yöntemle dolandırıcılar kısa sürede binlerce vatandaşımızı mağdur ettiler…

Mail Order Nedir?

Mail Order, fiziki kredi kartı yerine gerekli bilgilerin girerek yapılan kredi kartı işlemlerini kapsıyor aslında. Burada alışverişi tamamlamak için kullanıcılardan kredi kartı numarası, kredi kartının son kullanma tarihi ve kart güvenlik numarası isteniyor. Yani birçok alışveriş sitesinde olduğu gibi… bu bilgiler verilerek da kartınızı sanal ortamda kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Bir diğer adıyla uzatan kredi kartınızla işlem yapıyorsunuz. Fakat bu işlem o kadar da masum değil!

SAKIN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN!

Kötü niyetli kişiler tabi ki de bu kart bilgilerinizi kullanarak sizleri dakikalar içerisinde mağdur edebilir. Vatandaşlar sitelere bilgilerini girdikten ve ödemelerini tamamladıktan sonra kandırıldıklarını öğreniyorlar!

Mail Order sistemi ile yapılan dolandırıcılıkların cezası tabi ki var. Fakat eğer hesabınızdan para çıktığını hemen fark etmezseniz uzun bir dava süreci sizi bekliyor olacak. Bu da maddi ve manevi daha çok zarar görmenize sebep olacak. Eğer zamanında fark eder ve bankayı ararsanız ödemenizi geri alma fırsatınız oluyor.

Özellikle bu dolandırıcılık sistemi sigorta işlemleri yapan ya da sigorta acenteleri üzerinden ödeme yapan vatandaşlarımızın başına geliyor. Bu yüzden bu tür işlemleri yaparken vatandaşlarımız daha da dikkatli olmalılar.

UZMANLAR NE DİYOR? İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu dolandırıcılıklardan zarar görmemek için uzmanlarında vatandaşlarımıza önerileri var. Öncelikle hiçbir koşulda vatandaşlarımızın kart şifrelerini paylaşmamaları gerekiyor. Hiçbir güvenilir alışveriş sitesi, işleminizi tamamlamak için sizden kart şifrenizi talep etmez!

Diğer bir dikkat edilmesi gereken de bu bilgilerin güvenilir olmayan siteler dışında paylaşılmaması! Eğer daha önceden duyulmadık ya da güvenmediğiniz bir siteyle alışveriş yaparsanız bu dolandırıcılık başınıza gelebilir!

Son olarak da bir yöntem kredi işlem limiti koymak! Vatandaşlarımızın mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da müşteri hizmetlerini arayarak kartların işlem limiti koyabilir. Böylece sizin belirlediğiniz işlem limitinin üzerinde para çekimi kartınızdan yapılamaz. Yani dolandırılsanız bile zararız minimum düzeyde olur.