Kredi garanti kurumlarına destekte KGF onay tariheki kur esas alınacak

İstanbul, 30 Ocak () - Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğinde, döviz kredilerine verilen kefaletler için Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) onay verdiği tarihteki kur esas alınacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin TL cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki TCMB döviz kuru esas olacak.

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda yapılan değişikliğe göre, kredi verenler, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerine 96 ay, yatırım kredilerine ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden çok yapılandırma yapabilecek, kredi vadesini değiştirebilecek. Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem, bu kapsamda belirlenen sürelere en fazla ilave 12 ay olarak uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL'den, 25 milyon TL'ye çıkarıldı. KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olarak belirlenen limit değiştirilmedi.

Kredi Garanti Kurumu, kredi verenlerden gelen tazmin taleplerini, kurum bütçe limitleri, ve planladığı bütçe programı göz önüne alarak oluşturacağı ödeme planına göre karşılayacak.