Kredi Çekenler İçin Dikkat! Bankaların Büyük Kurnazlığı

Şimdiki dünyamızda, bankalar hayatımızın bir parçası oldu. Bankadan kredi çekmek, işimize devam edebilmek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir zorunluluk oldu diyebiliriz.

Hayat sigortaları da son zamanlarda ilgi gören bir konu. Günümüzde çoğu banka kredi vermeden önce hayat sigortasının yapılmasını zorunlu kılıyor. Peki, hayat sigortası hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir?

Hayat sigortası bir sigorta türüdür. Bir sigorta poliçesi sahibi ile sigortacı arasındaki bir sözleşmedir. Sigortacı, sigortalı bir kişinin (genellikle poliçe sahibi) vefatı üzerine, belirlenen yararlanıcıya prim karşılığında bir miktar para veya fayda ödemeyi taahhüt eder. Sözleşmeye bağlı olarak, ölümcül hastalık veya yoğun bakım gibi diğer olaylar da ödemeyi tetikleyebilir. Poliçe sahibi, genellikle düzenli veya toplu olarak bir prim öder. Yardımlara cenaze masrafları gibi diğer masraflar da dahil edilebilir. Yaygın biçimleri daimi hayat sigortası, vadeli hayat sigortası, evrensel hayat sigortası, değişken evrensel hayat sigortası, tüm hayat sigortası, kurumsal hayat sigortası'dır.

Hayat sigortasının bankalar için bu kadar önem teşkil etmesinin sebebi, bunun bir çeşit teminat olması durumu. Artık çok küçük miktarda da olsa bir kredi çektiğimizde, birçok banka hayat sigortasını zorunlu kılıyor. Kredinin kullandırılmasını hayat sigortası yapılmasın bağlıyor. Çünkü hayat sigortası, kredi borçlusunun ölümü halinde kredi alacağının geri ödenmesinin bir teminatıdır. Hayat sigortası olmasa, banka mirasçılardan bu parayı tahsil etmekle uğraşacaktır.

Hayat sigortası aynı zamanda kredi borçlusunun ölümü durumunda mirasçıların da bu borçtan kurtulması demektir. Örnek vermek gerekirse, anne babamızın çektiği kredi aslında onların lehine değil, daha çok biz mirasçıların lehinedir.

Bu durumda, eğer ki mirasçılarınıza kredi borcu bırakmak istemiyorsanız, bir hayat sigortası şart. Birçok insan sigortanın yaptırmasının maliyeti sebebiyle vazgeçiyor. Lakin asıl unutulan şey, bu durum aksin mirasçıların aleyhine oluyor. Çünkü daha yüklü bir miktar bırakmış oluyoruz. O yüzden, anne babanızın her kredi çekmek durumunda hayat sigortası yaptırdığından emin olmakta fayda var. Aksi durumda, krediyi onlar çeker, siz de borcu ödersiniz.

Hayat sigortasını bilerek yenilemeyen kredi borçlusunun vefatı halinde kalan borcu mirasçıları öder. Hem de bankalar kalan ödeme planına bile uymak zorunda olmadan, hesabı hemen kat edip, faizi ile birlikte kalan kredi borcunun tamamını isterler.

Ancak bu durumlarda, borçlunun hayat sigortasını neden yenilemediği araştırılmalıdır. Gerçekten bilerek mi yenilenmemiştir? Eğer hayat sigortasının yenilenmesinde bankanın kusuru varsa, mirasçılar bankanın kusuru oranında kredi borcundan kurtulur.