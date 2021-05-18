Kredi Çeken Tüm Vatandaşları Yakından ilgilendiriyor! O Paralar İade Edilecek

Pandemi süreci başladığından beri vatandaşlar gerek ihtiyaçlarını karşılamak gerek düşen faizlerden yararlanmak için ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi kullandı. Vatandaşlar bu kredilerin anaparasının yanı sıra çeşitli masraflarını da karşılamak zorunda kaldı. Bankalardan kredi kullanan vatandaşlar için nihayet sevindirici haber geldi.

Tüketici mahkemesi, bankaların değil tüketicilerin lehine bir karar verdi ve milyonlarca vatandaşı sevinçten havalara uçurdu. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın başına gelen olay herkese umut verdi. Pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle maddi olarak zorluk yaşayan herkese ilaç gibi gelecek bu karar vatandaşları sevince boğdu.

Bir bankadan 100 bin liralık bir kredi çeken vatandaş, bankanın kredi işlemleri esnasında yaptığı hayat sigortasının iptal edilmesini istedi. Sigortayı iptal etmek için 30 gün içinde bankaya başvuruda bulunan vatandaşa bankadan olumsuz yanıt geldi. Bu sorunu bankayla halledemeyen vatandaş çareyi tüketici mahkemesine başvurmakta buldu. Tüketici mahkemesinde yapılan değerlendirmelerin ardından vatandaşa müjdeli haber verildi. Tüketicinin onayı olmadan yapılan hayat sigortasının iptal edilmesine ve kesilen primin de iade edilmesine karar verildi. Mahkemenin bu kararının sonucunda tüketici yüzlerce lirasını geri aldı.

Bankalar tarafından, tüketiciden onay alınmadan yapılan hayat sigortasının iptaline ve para iadesine ilişkin kararın sosyal medyada ve internet sitelerinde yayılması ile birlikte diğer vatandaşlar da “Hayat sigortamı nasıl iptal edebilirim, hayat sigortası para iadesi nasıl alınır?” gibi soruların yanıtını arıyor.

KREDİ ÇEKERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Vatandaşların bankalardan kredi çekerken sahip olduğu çeşitli haklar vardır. Öncelikle; banka bazı kredi kampanyaları dışında kredi kullanan vatandaşlara hayat sigortası yapmayı zorunlu kılamaz. Bazı bankalar düşük faizli kredi kampanyalarının koşullarında “Hayat sigortası yaptırmak zorunludur.” Gibi ifadelere yer verebilir. Kişinin hayat sigortası yaptırmayı kabul etmemesi durumunda kredi talebini reddetme hakkı vardır. Ancak, koşullarında hayat sigortası yaptırmanın zorunlu olduğuna dair ifade yer almayan kredilerde müşteriler sigorta yaptırmak zorunda değildir. Bankanın zorla sigorta yaptırması durumunda, müşteri gerekli kurumlara başvurarak yasal hakkını arayabilir.

Banka müşterilerinin sahip olduğu bir diğer hak ise hayat sigortası isteyen bankanın anlaşmalı olduğu sigorta şirketinden hayat sigortası yaptırmama özgürlüğüdür. Bankaların, müşteriyi bankanın anlaşmalı oldukları şirketten sigorta yaptırmaya zorlama hakkı yoktur. Tüketici ya bankanın anlaşmalı olduğu şirketten hayat sigortasını yaptırır ya da kendi seçeceği başka bir sigorta şirketinden sigorta yaptırıp, bankaya bildirir. Müşterinin yaptırdığı sigorta hangi firmadan olursa olsun banka tarafından kabul edilmek zorundadır.

HAYAT SİGORTASI NE İŞE YARAR?

Kredi çeken vatandaşlar hayat sigortasının kendileri için ne gibi bir avantaj sağladığını merak ediyor. Genellikle bankaların kredi maliyetini arttırmak ve daha fazla kazanç sağlamak için yaptırıldığı düşünülür. Ancak sanılanın aksine, hayat sigortası tüketiciyi korumaktadır. Kişinin herhangi bir nedenden dolayı vefat etmesi durumunda ve sigortası olmadığı takdirde, kişinin tüm borçları yakınlarına kalıyor ve eğer bu kişiler borçları ödeyemezse kredi ile alınan ev, araç ya da herhangi bir şeye el konuluyor. Fakat vefat eden kişinin hayat sigortası varsa sigorta şirketi tüm borcu ödüyor ve böylece vefat eden kişinin yakınları borç ödemek zorunda kalmıyor ya da mal varlığı elinden alınmıyor. Bu nedenle uzmanlar genellikle vatandaşların hayat sigortası yaptırmasını önerir.