Elif Varan / İstanbul, 24 Ocak () - KPMG, yapay zeka teknolojisini iş süreçlerine entegre etmek isteyen şirketlerde beş yeni mesleğin öne çıktığını açıkladı.
Şirketlerin İnsan Kaynakları (İK) birimleri, yapay zeka mimarı, yapay zeka ürün yöneticisi, veri bilimci, yazılım mühendisi ve yapay zeka ahlakbilimcisi kadrolarına yer açmaya başlıyor.
Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ve yönetim kurullarının gündeminin ilk sıralarında yer alan yapay zeka teknolojisi, istihdam politikalarını yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka uygulamalarını tüm operasyonel süreçlere entegre etmek isteyen şirketler, yeni mesleklere kapılarını aralıyor.
KPMG Türkiye Danışmanlık Şirket Ortağı Tanıl Durkaya, gelişen teknolojinin iş dünyasına yeni meslekler kazandırdığını ve bu mesleklerin, teknoloji uygulamalarından doğan ihtiyaca göre belirlendiğini söyledi ve ekledi:
“Hesaplama Teknoloji Endüstrisi Birliği’ne (CompTIA) göre, Ocak-Eylül 2018 tarihleri arasında doğuş sürecindeki teknolojik mesleklere talep yüzde 63 arttı. Yapay zeka uzmanları talep gören meslekler arasında ilk sıralarda yer alıyor.”
Durkaya, şirketlerin yapay zeka projelerinde görevlendirdiği ekipler içinde yer alan meslekleri şöyle sıraladı:
KPMG yapay zekanın ihtiyaç duyduğu 5 mesleği açıkladı
Elif Varan / İstanbul, 24 Ocak () - KPMG, yapay zeka teknolojisini iş süreçlerine entegre etmek isteyen şirketlerde beş yeni mesleğin öne çıktığını açıkladı. Şirketlerin İnsan Kaynakları (İK) birimleri, yapay zeka mimarı, yapay...
Elif Varan / İstanbul, 24 Ocak () - KPMG, yapay zeka teknolojisini iş süreçlerine entegre etmek isteyen şirketlerde beş yeni mesleğin öne çıktığını açıkladı.