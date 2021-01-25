Koronavirüs sebebiyle kapatılan iş yerlerinin vergilerine ilişkin flaş karar!

Türkiye'de koronavirüs önlemleri dâhilinde bazı iş yerlerinin faaliyetleri durdurulmuştu. Söz konusu iş yerlerine ilişkin "mücbir sebep" kararı verildi. Koronavirüs sürecinde önlem amaçlı kapatılan iş yerlerinin vergi ödemelerinin ertelendiği duyuruldu. KDV (Katma Değer Vergisi) beyannameleri, stopaj ve gelir vergisi ödemelerinin ertelenmesine yönelik karar alındı.

Kreş, sauna, hamam, sinema, kahvehane ve kafe gibi faaliyetleri durdurulan iş yerlerini kapsayan kararın, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacağı bildirildi. Söz konusu iş yerleri yeniden faaliyet gösterene kadar vergi ödemelerinin erteleneceği ifade edildi. Bu iş yerlerinin, yeniden faaliyet göstermeye başladıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacakları duyuruldu.

CHP'den tepki: Vergi borçlarını silmek yerine erteliyorlar!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Sözcüsü Öztrak, koronavirüs sürecinde AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) İl Kongreleri'nin düzenlendiğini ancak kafe, restoran ve lokantaların kapalı tutulduğunu belirterek, "Kongrelerde bulaşmayan koronavirüs buralarda mı bulaşıyor?" diye tepki göstermişti. Lokanta, restoran, kafe ve kahvehaneler dâhil birçok işletmenin hala faaliyet göstermediğini kaydeden Öztrak, esnafın artık perişan olduğunu söylemişti.

Öztrak, 2020 senesinde yayımlanan genelgeler doğrultusunda eğlence merkezleri ile yeme-içme işletmelerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve söz konusu yerlerin 117 gün boyunca kapalı tutulduğunu hatırlatmış, açık oldukları süre boyunca da süre sınırlamaları sebebiyle çok az çalışabildiklerini ifade etmişti.

Hükümet tarafından işletmelerin faaliyetlerine yasak getirildiğini ancak esnafın kaybettiği hasılatın hiçbir şekilde telafi edilmediğini belirten Öztrak, esnafa bütçeden gelir desteği sağlanmadığını söylemişti. Öztrak, esnafın devlete vereceği kira ödemeleri, prim ödemeleri ve vergi ödemelerinin silinmediğini, yalnızca faiziyle ertelendiğini ifade etmişti. Devlet bankalarının esnafa faizli kredi sağladığını anımsatan Öztrak, koronavirüs sürecinde faaliyetleri durdurulan iş yerlerine icra tebligatlarının gönderildiğini aktarmıştı.

İşletmeciler iş yerlerinin açılmasını istiyor

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri altında iş yerleri kapatılan işletmeciler sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Maddi bakımdan zor durumda kalan işletmeciler, işsiz kalan aşçılar ve garsonlar hükümete seslerini duyurmak istiyorlar. İş yerlerinin açılmasını isteyen işletmeciler, vatandaşların sadece HES koduyla girebileceklerini söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son yaptığı açıklamada, kafe ve restoran işletmecilerinin daha önce tedbirlere ciddi bir şekilde uyacaklarına dair söz verdiklerini ancak dikkat etmediklerini belirtmiş, koronavirüs sürecinde sağlanan başarının hiçbir şekilde riske atılamayacağını söylemişti. Erdoğan, koronavirüs rakamlarına göre esneme yapılabileceğini söylemişti. Bilim Kurulu üyeleri, kafe ve restoran gibi iş yerlerinin açılması için günlük vaka sayılarının 2 binlere gerilemesi gerektiğini düşünüyorlar.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 09:31