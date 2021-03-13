Korona tedavisinin devlete faturası ne kadar oldu?

Milliyet'te yer alan habere göre, koronavirüs tedavisinin devlete faturası belli oldu. Türkiye'de koronavirüsün sağlık ekonomisine bir senelik faturası 3,7 milyar TL'yi geçti. Söz konusu hesaplama, yalnızca devlet tarafından ödenen tedavi masrafları baz alınarak gerçekleştirildi. Vatandaşların kendi ödedikleri para ile özel sağlık sigortası ödemeleri bu hesaplamaya katılmadı.

Binden fazla koronavirüs hastasına dair veriler incelendi

Konuya ilişkin araştırmada, 16 Mart 2020 tarihi ile 31 Temmuz 2020 tarihi arasında tedavi altında olan 1.056 koronavirüs hastasına dair veriler kullanıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs hastalarına ilişkin duyurulan veriler, test, teşhis ve tedavi ödemeleri göz önünde bulundurularak hesaplama gerçekleştirildi.

Koronavirüs sebebiyle tedavi altında olan hastalara yönelik tedavi ödemelerinin, devletin sağlık harcamalarının yüzde 2'sine tekabül ettiği ifade edildi. Söz konusu ödemelerin, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) harcamalarının ise yüzde 3,8'ine denk geldiği kaydedildi.

"Çok sayıda dolaylı maliyete yol açıyor"

Söz konusu araştırmada, yalnızca ilaç, tedavi, teşhis ve tanının göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Simten Malhan, koronavirüsün aslında çok sayıda dolaylı maliyete yol açtığını söyledi. Prof. Dr. Malhan, koronavirüsün işgücü kaybı, sakatlık ve can kayıplarına neden olduğunu belirterek, bunların da değerlendirilmesi durumunda koronavirüsün Türkiye ekonomisine olan yükünün çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Araştırmadan çıkan sonuçlar şu şekilde:

- Koronavirüs sebebiyle ayakta tedavi görmenin bedeli hasta başı 405 TL. Bu bir senede 900 milyon TL'ye denk geliyor.

- Koronavirüs sebebiyle yatarak tedavi görmenin bedeli hasta başı 10 bin TL. Bu bir senede 2,5 milyar TL'ye tekabül ediyor.

- 1.056 koronavirüs hastasından yalnızca serviste tedavi görenlerin oranı yüzde 84,6 oldu. Yoğun bakım servisine alınan hastaların oranı ise yüzde 15,4 olarak açıklandı.

- Hastaneye müracaat edenlerden belirti göstermeyenlerin oranı yüzde 5,9 oldu. Hafif düzeyde belirti gösterenlerin oranı yüzde 17, orta düzeyde belirti gösterenlerin oranı yüzde 41,2, şiddetli düzeyde belirti gösterenlerin oranı yüzde 36 olarak kayıtlara geçti.

- Orta düzeyde belirti gösteren hastaların ortalama olarak 8,6 gün hastanede kaldığı, bunun 51 güne kadar çıkabildiği bildirildi. Orta düzeyde belirti gösteren bir hastanın maliyeti ortalama olarak 8,791 TL olarak hesaplandı.

- Şiddetli düzeyde belirti gösteren hastaların ortalama olarak 10,8 gün yattığı, söz konusu kişilerin yoğun bakım servislerinde 93 güne kadar kalabildiği ifade edildi. Şiddetli düzeyde belirti gösteren bir hastanın maliyeti ortalama olarak 13 bin 406 TL oldu.

- Ventilatöre bağlı olarak yoğun bakım servisinde yatan hastaların ortalama olarak 17,3 gün yattığı ifade edildi. Söz konusu hastaların maliyeti ortalama olarak 30 bin 257 TL olarak kayıtlara geçti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 11:21