Konut Satışları Yükseldi Yeni kampanyalar Gecikmedi! Konut Almak İsteyen Vatandaşlar Dikkat

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülke genelinde konut satışları tekrardan yükseldi. Konut almak isteyen vatandaşlar yaz aylarından beri bekliyordu. Konut satışlarının yükselmesiyle birlikte yeni kampanyalar da gecikmedi. Fırsatı lehine çevirmek isteyen birçok özel ve kamu bankası vatandaşlara yeni konut kredisi fırsatlarını sundu! Ayrıntılar haberimizde.

TÜİK AÇIKLADI MART AYINDA KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mart ayında ülke genelinde konut satışlarının arttığı açıklandı. Buna göre mart ayında bir önceki aya göre konut satışlarında %2,4 oranında bir artış oldu. Satılan toplam konut ise 111 bin 241’e ulaştı.

En çok konut satışı ise her zamanki gibi İstanbul ilinde gerçekleşti. İstanbul ilinde sadece mart ayı boyunca 22 binden fazla konut satımı gerçekleşti. Ülke genelinde İstanbul’un payı ise %19,8 oldu. İstanbul’un hemen ardından ise başkent Ankara geldi. Başkent Ankara’da ise mart ayı boyunca 11 binden fazla konut satıldı. Üçüncü sırada ise 6 bin 636 konut satımı ile İzmir geldi.

En konut satışı ise Ardahan’da oldu. Ardahan’da sadece mart ayında 15 konut satımı yapıldı. Hakkari’de 16 ve Tunceli’de de 52 konut satıldı.

ÜLKE GENELİNDE KONUT SATIŞLARI AZALDI

TÜİK tarafından yayımlanan raporda en çok dikkat çeken ise konut satışlarının azalışı oldu. Satış sayıları ise ülke genelinde yarı yarıya varan bir şekilde düşüş gösterdi. Türkiye genelinde geçen yıldaki mart ayına göre %49,8 oranında azalışla 21 bin 815 oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde öte yandan mart ayında geçen yılın bu ayına kıyasla ikinci el konut satışları %4,4 oranında arttı. Toplamda ise 77 bin 876 ikinci el konut el değişmiş oldu. Yine en çok satış yapılan il İstanbul oldu.

2021 YILINDAN BU YANA KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

2020 yılında kamu destekli krediler ve teşviklerle birlikte konut satışları tarihi rekorlar kırmıştı. 2021 yılının başından bu yana ise konut satışlarındaki düşüş devam ediyor. Ocak ila mart arasındaki dönemde geçen yıla oranla konut satışlarında %63,5 azalış gerçekleşti.

YERLİ ALMIYOR FAKAT YABANCI DAHA ÇOK KONUT ALIYOR

Yerli alıcı piyasada azalırken yabancı alıcı ise artmaya devam ediyor. Sektördeki yabancı artışı bu yılda devam etti. Geçen yıla göre yabancılar %39,9 oranında daha fazla konut alımı gerçekleşti. Bu listede de ilk sırayı İstanbul 2 bin 199 konut ile aldı. İkinci sırada ise 889 konut ile Antakya, 252 konut ile Ankara’da, 184 konut ile Mersin getirdi.

En çok konut satışı ise İranlılara yapılmakta. Iraklılar ikinci ve Ruslarsa üçüncü sırada yer alıyor.

BANKALARDAN YENİ KAMPANYALAR

Piyasadaki en uygun konut kredilerinden birini ise Akbank vermekte. Esnek ödeme ve taksit erteleme fırsatı sunan Akbank vatandaşlara sunduğu güncel kampanyasında faiz oranı %1,39.

Diğer bir özel kampanya da Ziraat Bankasından geldi. Kamu bankası Ziraat vatandaşlara konut kredileri için %1,37 faiz oranı sunarak piyasadaki en düşük konut kredisini veriyor. Kamu bankası da yine vatandaşlara ödeme planlarında kolaylık sağlıyor.

Özel bankalardan biri olan İş Bankası da yine uygun konut kredisi sunan bir diğer banka olarak listemizde yerini aldı. Banka kişiye özel ödeme planları, esnek taksitler, profesyonel desteğin yanı sıra taksit geciktirme şansı da sunuyor. Bankanın sunduğu faiz oranı ise aylık %1,45 oranında.

Üç bankada vatandaşlarımıza vade imkânı olarak en fazla 120 ay sunuyor. Başvuru belgelerinde bankalar kimlik, gelir belgesi, ikametgâh, güncel fatura ve alınacak olan konutun tapu fotokopisini talep ediyor.